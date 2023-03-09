通勤月票草案出爐 補助項目看這裡

在疫後特別預算中交通部推動公共運輸補貼，各地方政府也各自規劃生活圈。交通部9日先將公路總局所研擬促進公共運輸使用方案補助作業要點草案函送各地方政府先行參考。

總統2月21日公布「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，交通部為依該條例辦理擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔，已研擬「行政院促進公共運輸使用方案」，並於2月23日行政院院會通過在案，交通部刻正據以研擬補助辦法報行政院核定。

「行政院促進公共運輸使用方案」由中央主導、地方參與，在推動公共運輸通勤月票部分，交通部及公路總局已盤點規劃北北基桃、中彰投苗、南高屏三大都會生活圈月票原則，可採單一訂價或採「城際通勤月票」及「都市內通勤月票」兩種月票；其他縣市可依地區特性因地制宜規劃，可以單一縣市或與鄰近縣市結合規劃月票方案，便利民眾搭乘各類公共運具。

公共運輸通勤月票措施的補助項目，包含電子票證製作費用、使用公共運輸通勤月票搭乘各類公共運具票價優惠差額及相關票證系統建置及程式開發與修改費用，其中票價優惠差額補助部分，中央主管之公共運具，由中央補助90％；直轄市、縣(市)政府主管之公共運具，直轄市由中央補助50％，非直轄市由中央補助75％。

為利蒐集各地方政府意見，公路總局已於1月5日、2月9日召開兩場會議與地方政府研商；另為輔導各縣市及早規劃與預為辦理票證系統修改等相關前置作業，也在3月邀集地方政府、票證業者、驗票機廠商及相關運輸業者等，就票證系統技術、帳務清分金流處理以及相關行政作業等召會研商，以加速後續推動作業。

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