助南部抗旱 經濟部規劃日增13.6萬噸水源

行政院長陳建仁今（9）日在行政院會聽取經濟部水利署長賴建信報告「近期水情展望與因應作為」。經濟部表示，相關單位已與地方合作推動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，盼望新增每日13.6萬噸水源可以即時舒緩南部地區旱象。

行政院代理發言人羅秉成主持院會後記者會轉述陳建仁表示，該計畫對紓緩南部旱象非常重要，請經濟部加速審議。並提醒未來降雨不確定性仍高，節水調度措施造成諸多不便，麻煩大家多體諒，共體時艱配合抗旱措施，珍惜水資源，全民齊心渡過難關。

經濟部說，因應南部地區降雨30年來最低，及相關單位已自去年8月即展開各項防旱整備作業及落實相關節水調度措施，穩定供水至今，為進一步強化南部抗旱韌性，將再推動緊急抗旱水源計畫及擴大水庫清淤作業，為國人用水盡最大努力。

賴建信簡報時說明，近年來極端氣候對供水造成嚴峻挑戰，政府從106年起就已在前瞻計畫陸續推動各項水資源建設，迄今已增加每日197萬噸水源，相當於全台18％公共用水量；另為因應水情變化，從去年8月豐水期已經啟動各項防旱作業，迄今已召開66次相關會議滾動檢討各項應變措施，包含產業節水5％~10％、水庫總量管制、農業加強灌溉管理、自來水減壓等，節水調度成效6.6億噸，超過一座曾文水庫，方可在南部地區創下30年來新低降雨下維持穩定供水，以目前高屏溪每秒6.7立方公尺同等流量之水情規模，在104年旱災高屏溪每秒8.9立方公尺時，高雄就已宣布要實施紅燈分區輪流供水，而高雄至3月8日才轉為黃燈減壓供水，顯示前瞻水環境建設大幅提升供水韌性。

經濟部指出，為強化未來供水穩定，需要為枯水期增加穩定的保險水源，以減低對降雨的依賴，該部已規劃推動新竹跟台南海淡廠，行政院將會給予最大支持，經濟部及相關單位已與地方合作推動2023年穩定南部供水抗旱計畫，盼望新增每日13.6萬噸水源可以即時舒緩南部地區旱象。

同時因近期降雨少，各地水庫水位持續下降，正是水庫清淤的最佳時機，行政院已協調國防部動員即刻投入支援清淤工作，展現軍民齊心抗旱精神，籲請國人同胞能夠體諒及配合政府的抗旱節水措施，共體時艱珍惜水資源，落實節約用水，全民一心抗旱共度難關。

對於在台南轉橙燈、嘉義跟高雄轉黃燈之後，有沒有哪一個縣市水情是下一個啟為黃燈的縣市？經濟部次長林全能說，將隨時監控水情供應，進到另一個燈號處理，都會在災害應變中心會議上做更詳細討論，目前就是把開源、節流跟增加區域調度做的更紮實。

賴建信則說，目前剛好是春耕需求，會看到中北部水庫水位下降比較快。現在距離枯水期結束還有相當長的時間，呼籲大家節水，可以對水資源供應穩定有所幫助。他也說，過去盤點嘉義、台南和高雄，節水率都很高。

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