升息憂慮高股息股受青睞

市場預期聯準會（Fed）將持續升息對抗通膨，雖然不利美股走勢，但能創造股息收入的高股息股再次吸引投資人目光。專家認為在政經情勢不明朗下，高息股能發揮避險作用。

據路孚特理柏資料截至2月22日止兩周，投資人淨買進配息型股票的美股共同基金與ETF達2.72億美元。去年全年淨買進480億美元創新高，今年1月因投機股與大盤回升而淨流出8.35億美元。

鮑爾7日國會作證，坦白可能擴大升息至2碼，而且升息時間會較市場預期來得更久。

儘管升息不利股市，但高息股反而能從中受惠。Fed去年積極升息讓人擔心會導致經濟衰退而衝擊美股，但高息股走勢優於大盤表現。

由標普500指數裡股息最高的80檔成份股，組成的標普500高股息指數，雖然包含股息在內的總投資報酬率為負1.1％，但已優於標普500指數整體的負18％。

投顧Van Leeuwen & Co執行長凡里溫（Ken Van Leeuwen）說，目前美股表現不能讓人滿意，若要從投資中獲得不斷增加的現金流，就要投資高息股來等待其配發股息。

他過去一個月來買進股息殖利率2％的電子零件商Eaton股票，以總投資報酬率計算，其今年來已上漲約10％。

Northern Trust資產管理的FlexShares ETF策略師胡默（Christopher Huemmer）認為美股在1月無基之彈後，走勢在2月出現改變。在股票投資報酬走低下，股息就成為影響總報酬表現的關鍵因素。

在目前經濟、股市和地緣政治等不明朗因素下，專家認為高息股能發揮防禦性作用。

瑞銀指出，就算Fed持續升息令經濟衰退，只要投資人以高息股做為資金避風港，投資上應該會有不錯的表現。