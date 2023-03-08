善意的開始 報業公會表示尊重

Google 8日宣布，將推出為台灣新聞業者量身打造的「台灣新聞數位共榮基金」，3年投入3億元。對此，台北巿報業商業同業公會表示尊重，並希望這是解決問題的開始，公會同時呼籲政府，對國際平台付費與合理分潤的根本關鍵，應盡快推動下一個階段對話會議。

對Google肯認台灣新聞媒體在華語文世界、在民主陣營的重要與獨特價值，報業公會也表示肯定。

報業公會呼籲政府，對於國際平台付費與合理分潤的根本關鍵，也應盡快推動下一個階段的對話會議，在第一階段對話會議建立的基礎上，再做推進。

報業公會同時建請Google，本於共好、平等、尊重，聆聽並真誠回應夥伴心聲，Google（含Youtube）平台僅以流量作為唯一變現標準，導致整體傳播環境快速惡化，新聞更是首當其衝，懇盼積極促成「整體媒體產業環境的改善」，盡快建立「夥伴推播、分潤的優化與良性化機制」，公平合理付費，鼓勵品質也可以變現，共同導引平台內容良性發展，讓演算法不是一味追逐數量，也能產生質化的價值。

針對Google宣布委託「數位經濟暨產業發展協會」（DTA）來管理基金的發放與審查，報業公會說，相關管理細節，包括申請資格與定義、審議程序、組織架構、參與成員，目前均未充分揭露，公會對此高度關切，將於近日安排拜訪DTA進行溝通。

報業公會強調，Google發表該基金計畫是釋出善意的開始，期盼其他國際平台，包括META（臉書）等一起共襄盛舉，為提升台灣的新聞數位發展，及改善媒體產業環境而努力，共同與台灣的媒體產業共榮、共好。