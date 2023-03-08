Google推新聞數位共榮基金

Google 8日宣布將推出「台灣新聞數位共榮基金」，於3年內投入3億元，數位部對此表示樂觀其成，支持新聞有價的立場。至於臉書母公司Meta，數位部長唐鳳證實也有研議相關計畫。但並非媒體業期待的「分潤」，數位部強調，立法一直是選項。

Google堅持不與台灣媒體業分潤，而是在「智慧台灣計畫」宣布成立「台灣新聞數位共榮基金」，未來3年內將挹注3億元，協助新聞產業數位轉型和永續經營，由數位經濟暨產業發展協會獨立管理。

Google台灣新聞合作夥伴關係負責人陳漢隆指出，Google沒有使用新聞內容，只是負責將用戶導流至新聞網站，並不需為台灣媒體提供分潤，但希望提供工具與資源，讓台灣媒體能成功數位轉型、永續經營，讓新聞媒體做自己想要的內容。

數位經濟暨產業發展協會理事長陳正然表示，這項基金開放所有台灣新聞媒體申請，凡產製內容具原創性、符合公眾利益新聞媒體，都可申請，將成立獨立指導委員會和諮詢委員會，邀請數位轉型、新聞內容和技術方面的人才加入，針對媒體提交方案提供建議，待方案確認後，再由協會核發經費，每單位每年以申請一計畫為原則，預計在今年上半年完成第一輪徵件。

陳正然表示，Google即使未使用新聞內容、只是協助導流，但導流帶來第一方數據的確在Google手上，台灣新聞業應要把第一方數據拿回來，因新聞網站的驅動、閱聽用戶經驗的改善、新聞設計，都要靠這些資料。以Google新聞倡議計畫（GNI）在歐盟的作法，小型申請案多在5萬歐元以下、中型10萬～30萬歐元，只有少數大型特例超過50萬歐元，台灣作法可能參照歐盟前例。

惟Google推出基金方案，並非新聞業期待的「分潤」（付費使用新聞），唐鳳表示，對數位平台來說，提供本來就有提供的服務是比較容易調度的資源，分潤屬於澳洲模式，是另外一種資源，實施上要分階段，兩者之間並沒有排除性。數位部次長李懷仁也說，「立法一直是選項」。

至於Meta是否也會提出相關方案？唐鳳說，據她知道有在研擬，但何時提出等細節，要問Meta才知道。數位部表示，樂見Google提出數位轉型共榮方案，也支持新聞有價，盼望其他大型跨境數位平台跟進仿效。

李懷仁表示，數位部很高興第一輪談話後，Google展現誠意傾聽新聞產業夥伴聲音，設立基金，展現對話初步成果。數位部期待雙方凝聚更多共識，推動更多的合作。

行政院跨部會小組將在3月下旬展開，啟動新一輪新聞業和數位平台間共榮對話，唐鳳說，先前跨部會議上，行政院希望無實體紙本或頻道純網媒，也可以結合進行第二輪對話。