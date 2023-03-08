勞保年金給付5月調漲 有望7月前入帳

為抗通膨，勞保年金設有隨物價調整機制，依勞保條例規定，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，就會調整勞保年金給付，預估今年包含2011年等5個請領年度的年金給付，將在5月同步調漲，預估約65.6萬人受惠，至於調幅能否超越去年的6.71%再創新高受關注。而依勞保局行事曆推估，可望在6月29日入帳，請領者當天務必記得刷存摺確認金額。

主計總處日前公布去年全年CPI成長率為2.95％，根據工商時報報導，包含老年年金、失能年金及遺屬年金在內的勞保年金，預估2011年、2012年、2016年、2017年、2018年等5個年度的年金給付，今年都有機會調整，預估65.6萬人受惠。

除今年勞保年金的調整年度將追平去年，以5個年度同列調整年度最多紀錄，但調幅能否超越去年的6.71%，再度刷新新高紀錄尚未定案。但以去年為例，若2009年申請給付、月領2萬1,040元為例，去年調高6.71％後，改為核發2萬2,452元，等於每月多出2,452元，今年若順勢比照，對退休族來說也算不無小補。

此外，按勞保局今年年金發放行事曆推算，勞保年金預計將於6月29日入帳。但勞保局提醒，雖勞保年金自5月起調升，但要等6月才會入帳，退休勞工可於當日刷存簿查看2筆金額入帳，1筆是原金額、1筆是增加金額，且要從7月起開始，2筆金額才會合併顯示。

另依「老年農民福利津貼暫行條例」規定，老農津貼發放金額每4年應依CPI成長率調整，且只升不降。目前農保年資超過15年者，可享每月7,550元的勞農津貼，目前請領人數約59萬人，農委會主委陳吉仲7日在立法院備詢透露，按照目前CPI來看，預估明年老農津貼有機會超過8,000元。

（旺得富理財網 李宗莉）

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