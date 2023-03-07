財部展望產業出口 好壞消息各半

針對國內出口情勢展望，財政部統計處處長蔡美娜表示，產業消息好壞參半，台灣以半導體產業為主，據傳南韓三星會以低價來搶成熟製程訂單，「無風不起浪」，無論是否證實，都可顯現半導體產業還是處於庫存調整期，且市場從賣方主導轉向買方的方向未變。

記憶體產業則傳出好消息，業界均認為供應鏈去庫存效應逐漸發酵，減產效應逐漸看到，再加上中國內需市場回溫下，消費性電子產品及記憶體需求提高，可望在第三季迎來旺季。

資通訊設備方面，手機市場仍較疲弱，受到高通膨影響及經濟不確定性，加上沒有重大突破性技術出現，可能影響終端消費者換機意願，目前歐美狀況不好，但下半年可望逐漸好轉。

鋼市部分，產業認為最壞時刻已經過去，預估國際鋼市第二季會進入傳統旺季，且由於大陸政治改組，內需需求將大幅增加。再加上汽車產業加速恢復生產量能到疫前水準，土耳其強震的重建需求，也將替鋼市注入強心針。

至於機械，蔡美娜表示，除俄烏戰爭增加國防軍工支出，目前也看到航太、汽車等市場慢慢增溫，同時業界高度期待大陸解封後，自動化設備需求逐漸湧現，下半年有望看到春燕。

面板及電視產業近期迎來好消息，在第二季抱持樂觀態度，由於庫存水位都已經降到低點，價格也降無可降，另外有部分產業也將為年底旺季檔期預先備貨。

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