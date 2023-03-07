2月CPI年增2.43% 重要民生物資仍破5%

主計總處今（7）日公布2月消費者物價（CPI），在蔬果價格回跌，年節因素消退下，2月通膨率（CPI年增率）跌破3％，降至2.43％，創近三個月最低，國內通膨壓力有逐漸收歛，惟蛋價年增率已連續16個月呈兩位數漲幅。

主計總處表示，由於春節循例調漲的因素已過去，2月CPI較上月跌0.61％，但與上年同月比較，漲幅由元月的3.05％收歛至2.74％。

綜合統計處專門委員曹志弘表示，由於各國採緊縮貨幣政策，國際景氣降溫，農工原料下降，因此輸入性通膨壓力減輕，不過，由於防疫措施放寬，旅遊外食需求升高，因此服務類價格仍續升高，加上服務類價格有僵固性（漲後難跌），國內物價壓力仍在，仍需密切觀察。

另外，受飼養成本增加影響，2月雞蛋較上年同月漲11％，這已是連續16個月呈兩位數漲幅，近兩年漲了近4成。

曹志弘表示，這一波通膨率的高點是落在去年6月，此後逐漸趨緩，但隨著防疫措施放寬，服務類價格升高，因此通膨壓力雖減緩，仍需密切觀察。

（工商時報 于國欽）

主計總處今天公布2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.43%，漲幅較1月收斂；1、2月平均則較去年同期上漲2.74%，其中2月重要民生物資CPI仍達5.54%，處偏高水準。

根據主計總處統計，今年1月CPI受到春節因素影響，年增率大漲3.05%，外界擔憂通膨再次升溫。

今天最新公布的2月CPI漲幅回落，主計總處說明，今年農曆春節連假較去年提前所產生的暫時性漲價因素至2月已消退，因而抵銷部分漲幅。

不過觀察2月重要民生物資CPI仍達5.54%，續處偏高水準，也讓民眾對通膨的感受依舊深刻。

（中央社）

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