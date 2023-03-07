軍公教明年加薪有譜 幅度恐難超過3%

蛋價、電價萬物齊漲，只有薪水不漲，對軍公教今年是否有機會調薪，行政院人事總處人事長蘇俊榮昨（6）日透露，將備妥2、3個方案交由政院拍板，有機會在8月前定案，以利自明年元旦起調薪。但以近年平均調幅來看，即使明年順利調薪，幅度恐難超過3%。

蘇俊榮6日赴立法院司法法制委員會備詢，國民黨立委曾銘宗質詢指出低薪問題嚴重，建議政府帶頭調薪，蘇則回應，最近確實聽到民間聲音，期待政府帶動調薪，將依慣例廣邀地方政府、銓敘部等相關單位討論，也會提早作業期程，暗示向來在7、8月登場的軍公教員工待遇審議委員會，今年有機會提早召開。

對於調薪機率高低，蘇俊榮則說，會盡量幫全體公務人員、公務機關調薪，將朝這個方向努力，也會盡快凝聚共識，將提出2、3個方案交由行政院拍板。工商時報則引述人事總處官員說法，表示近2年通膨明顯，調薪有望往正向發展，有機會納入明（2024）年度的總預算內。

但觀察2000年以來，軍公教僅調薪5次，分別是2001年、2005年、2011年、2018年和2022年，其中以2022年調幅4%最大，而據人事總處資料，軍公教自1996年加薪5%後，後續調薪幅度均為3%，外界因而預期，即使明年順利調薪，幅度恐難超過3%。

另針對國定假日調整補班機制，蘇俊榮坦言，大家都想放長假但不喜歡補班，但如果不補班，未來過年都只有6天年假，民眾能否接受？強調人事總處沒有預設立場，會盡量找出平衡點及最大公約數，等檢討結果出爐，會將可行性方案及2024年政府行政機關辦公日曆表簽奉行政院核定後，在6月底前公告。

（旺得富理財網 李宗莉）

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