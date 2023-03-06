蛋價續飆 陳建仁:擴大進口 調配國內雞蛋

行政院長陳建仁曾預估，今年3月初蛋荒會有所緩解，不過，目前缺口仍在，甚至蛋價飆到歷史新高，他6日在高雄主持港埠旅運中心啟用時指出，由於禽流感和溫度的急遽變化，使得全球雞蛋的供應都受到了考驗，台灣也不例外，在農委會陳吉仲主委的努力調配之下，除了擴大從國外專案進口以外，也積極地調配台灣的雞蛋。

陳建仁表示，由於氣溫逐漸地回暖，再加上禽流感的疫情也有逐漸緩解的現象，雞蛋的供應，應該會在3月底的時候，慢慢地緩和，農委會也積極擴大從其他國家進行雞蛋的專案進口。

更重要的，這一次蛋價的調整，是為了顧及農民的權益，還有顧及消費者的利益，所以，這是一個市場機制的調整，陳建仁說，他也特別請鄭文燦副院長對於物價做最好的監控，也請農委會提供相關的資料，希望在農民的收入權益上，以及消費者的民生需求上，都能夠得到很好的平衡，也希望因為溫度的回暖、禽流感疫情的控制，能夠使雞蛋的供應逐漸恢復正常。

至於馬祖莒光島官兵反映沒有肉吃，陳建仁則指，是因為海象上的問題，再加上船運公司機件維修的緣故，才會出現冷凍食品供應不足現象，但是，行政院也立即請空運單位，利用空運方式，將冷凍食品送到馬祖，也調度當地民間的冷凍食品跟肉品，一定會讓在馬祖的國軍官兵及兄弟姊妹們，大家得到最好的照顧。

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