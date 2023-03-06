年資沒15年不能領？他靠這招爽領雙年金

勞保老年給付請領方式分為3種：老年年金給付（按月領）、老年一次金給付、一次請領老年給付。前2種是以保險年資區別，年資15年以上可以請領年金、未滿15年者請領一次金；第3種為2009年1月勞保年金施行前，已有保險年資者可選擇請領。

有民眾A先生離開職場多年，勞保年資只有12年，擔心退休後不能領老年年金。但A先生離職後，繳了14年國民年金，勞保局表示，勞保與國民年金合計滿15年，可請領老年年金。

勞保局表示，A先生有2種請領方式：

一、勞保與國保分別請領：

勞保部分：60歲時，以12年的年資領勞保「老年一次金」，計算方式為「平均月投保薪資x勞保年資」，假設投保薪資4萬，年資12年，即可領48萬。

國民年金部分：65歲時，A、B兩種公式擇優請領：

A式：（月投保金額×保險年資×0.65%）+基本保障3,772元。B式：月投保金額×保險年資×1.3%。2023年政府調高月投保金額為19,761元，A先生年資14年，按A式可領5,570元，按B式為3,596元。以較高的A式5,570元發給。

二、等到65歲同時請領勞保老年給付+國保老年年金。A先生國保年資14年，與原來12年勞保年資併計，年資達26年，符合「年資合計滿15年」請領勞保老年年金條件。

多數民眾都是以B式計算，給付金額較高

勞保老年年金計算方式有2式，多數民眾都是以B式計算，給付金額較高。

A式平均月投保薪資×勞保年資×0.775%+3,000元。A先生投保薪資4萬、年資12年，算出6,720元。

B式平均月投保薪資×勞保年資×1.55%。投保薪資4萬、年資12年，算出7,440元。

此時，由於已經請領勞保老年年金，所以「國保老年年金」只能用B式（月投保金額×國保年資×1.3%）請領，為3,596元。加上7440元的勞保老年給付，共11,036元。

結論是，如果A先生勞保與國保分別請領，可一次領到48萬，加上每月領國保老年年金5,570元。如果65歲後同時請領勞保+國保老年年金，每月可領11,036元。

（旺得富理財網 王順泉）

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