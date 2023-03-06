曾文水庫蓄水剩19.7％ 只能撐21天

枯水期降雨有限，南部水情嚴峻，經濟部水利署最新統計，曾文水庫蓄水量直直落，昨日蓄水率跌破2成，剩19.7％，供水天數僅餘21天。水利署直言，氣象局預期未來2個月降雨不樂觀，但曾文、烏山頭水庫為聯合運用，合計蓄水約1.4億噸，透過節水及擴大開鑿抗旱井等措施，目標是台南、高雄4月底前不進入分區供水。

水利署說，曾文水庫原本每天支援高雄用水20噸，現已停止；南化水庫持續支援台南、嘉義用水，加上擴大鑿井，除3月10日前11口抗旱水井將陸續供水，日供量4.7萬噸，高屏地區4月底前還有50口井加入供水，日供水13.6萬噸。

水利署南區水資源局指出，南化水庫供給台南大部分地區民生用水，蓄水率持續下探已達歷史第7低，5日蓄水量46.6％，較前年百年大旱少了305萬噸。

南水局說，曾文與烏山頭水庫因1期稻作提前休耕，現有水量比百年大旱時多出2327萬噸，已決定加大兩水庫的出水比例，平均每天出水62萬噸，這是淨水設施能承受的最大出水量，目標要將南化水庫每天出水量降至37萬噸以下，保留台南最主要民生水源。

台南水情燈號從1日起調整為減量供水的「橙燈」，南水局以防止進入分區供水的「紅燈」為調控目標，要求每月超過1000度的用水大戶須節水10％，本周啟動「查水表」，第1次稽查如未達標先開勸導單，第2次就執行水表鉛封，強制減供。

外界關切南科等科學、產業園區大廠用水，水利署說，業者已將生產排程每天節水10％，共體時艱；因1期稻作休耕，有信心不論已「減量供水」的台南或8日起「減壓供水」的高雄，4月底前都不會進入分區供水。

嘉義自1日起進入「黃燈」減壓供水，至5日上午7時，蘭潭水位剩39.3％、仁義潭剩30.5％，因久旱不雨，即使台南、雲林源持續供水，兩大水庫水位仍持續下降中。

主要供應雲林民生用水的湖山水庫，5日蓄水量已降至45.6％，露出長年泡在水裡的白色石頭護岸。湖山水庫管理中心主任李炎任說，現仍維持每天供應雲林24公噸民生用水，水庫每2天減少1％蓄水，並持續支援輸送濁水溪水源到南彰化5公噸、北嘉義10公噸。雲林尚無減壓供水、限水計畫，以目前出水量估計可撐到6月，但仍須節約用水。

（中國時報 王莫昀 、 程炳璋 、 周麗蘭）

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