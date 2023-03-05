明年基本工資調漲 上看3.5％

通膨吃掉薪資成長、物價上漲讓全民好有感。在國發會主委龔明鑫一句「基本工資會漲贏通膨」之後，外界再度將焦點放在明年基本工資。依據最新數據來估算，明年基本工資漲幅至少3％、甚至有機會挑戰逾3.5％，也代表明年基本工資月薪將從27K起跳，第一季工作小組會議預計3月下旬展開。

勞長許銘春對外也表示，站在政府立場，可以調升基本工資來實現對弱勢族群的照顧，但談到基本工資議題，勞動部仍強調，基本工資調整仍需由基本工資審議委員會的勞、資、政、學四方代表，在通盤考量整體社會經濟情勢後，審慎討論議定。

行政院主計總處日前下修2023年全年經濟成長率預測為2.12％，消費者物價指數（CPI）年增率上修至2.16％。

勞動部過去進行基本工資審議委員會時，主要參考經濟成長率與CPI調幅。若以今年兩項預測值作為主要參考，估算出基本工資調幅將落在3.22％至3.57％之間，也就是基本工資月薪為2萬7,250元至2萬7,342元，時薪為182元至183元；若要完整反應從去年基本工資審議委員會後至今的CPI漲幅，預計基本工資將調整至3.77％，也就是月薪將來到2萬7,395元、時薪也將增至183元。

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