連鎖餐飲搶人大戰 福利拚場

疫情常態化，餐飲市場全面復甦，王品、豆府、乾杯、橘焱胡同、麥當勞與摩斯等連鎖餐飲集團卻面臨內需服務業缺人缺工，缺額占員工編制10％至20％不等，業者一方面擴大徵才除全面上調薪資，並標榜「人無我有，人有我優」，推出各種特殊員工福利搶人。

王品集團今年目標展店30至50家店，並有2至3個新品牌將問世，第一季開缺500名，包含前場服務、內場廚藝員工，及儲備店長、主廚等中高階主管職缺，其中鍋物、鐵板燒品牌為需求大宗。為搶人王品除全面調薪3％至12％，計時時薪含全勤190元起，正職起薪含全勤3.3萬元起，「藝奇」、「初瓦」更喊出無經驗可、月薪含全勤3.51萬元的薪資條件，並搭配集團首創的「一年最多調薪三次」制度，提高海外旅遊補助至1.9萬元、生日餐券800元、集團全品牌用餐8折、上班免費供餐等福利搶人。

乾杯集團今年目標展店5家，為搶人留才除上調薪資，並首次針對台北信義區、南港區、新竹區等「招募競爭區」提供3,000元的地區津貼，提升招募效果。同時，乾杯並提供優於勞基法的特殊福利吸引人才，如「靈魂洗滌假」，員工達一定年資給予2周至1個月全薪假期，「讓員工想幹嘛就幹嘛」。育嬰假原本不支薪的7～12個月，公司也補助5成薪，減輕員工育兒負擔。

豆府餐飲集團今年目標展店15間，為解決缺工問題，每年進行二次調薪評估，調幅平均3％～5％，計時人員起薪181元以上，特別加給區域達211元。並有員工持股信託專案，公司獲利提撥固定比例發放績效獎金。

橘焱胡同今年目標展店10家，預計徵才100人，包括「胡同燒肉」、「鳥喜」以及「四代目菊川」正職人員起薪皆調上3.8萬元起，各品牌兼職人員更上調每小時200元起，調幅高達11.11％。

麥當勞目前全台有410家餐廳，今年目標展店逾10家，全年預計招募逾千名正職人員，「正職服務員」標榜可享周休兩日（含1天周末）、全年123天休假日等優質福利及年終獎金，薪資由27K調升至30K，「大夜正職服務員」，起薪3.9萬元。

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