雞蛋批發價6日再漲 農委會：尚屬合理

6日起雞蛋批發價每台斤上漲3元，漲至55元創下歷史新高。農委會今晚發布新聞稿表示，尊重市場機制，對於此波調整，蛋價每顆調漲0.3元、漲幅5.8%，「尚屬合理範圍」。

農委會說明，目前雞蛋日產量約11.2萬箱，農曆春節期間蛋農依往例進行雞群生產調整，淘汰及換羽數量增加，又因氣候嚴寒及疫病持續影響雞蛋產能，為造成雞蛋供應量減少主因。蛋商及蛋農代表於3月5日開會決定雞蛋批發價每台斤漲3元，以反映市場供需狀況。

農委會指出，此波蛋價每顆調漲0.3元，漲幅5.8%，尚屬合理範圍。近來市場需求仍大於供給，又因禽流感疫病等因素雞農生產成本增加許多，供給量也無法提升，仍將持續辦理蛋品進口，以補充國內需要，確保消費者需求。

農委會補充說明，將密切監控雞蛋產銷供需動態資訊，持續調度加工原料蛋並協調蛋商加強橫向調度，另預定於3月底前自澳洲進口500萬顆雞蛋，進口蛋將以換蛋方式調度原料蛋，並由各地區蛋商公會統籌調配供應傳統通路(包括早餐、餐飲、烘培及雜糧行等業者)等需求。

未來農委會將透過靭性經濟家禽產業升級計畫，協助傳統開放式雞舍改建為非開放式或密閉水簾

（中時新聞網 吳長諭）

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