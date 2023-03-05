業者設儲能廠引反彈 高市府要經濟部退回

三地集團聯手和潤企業、鴻海集團、以及遠雄集團，規劃在高雄興建一座全台最大的170MW儲能案場，因居民反對，擔心危害居住安全，5日在召開說明協調會之後，高市府下午決議，要求經濟部撤案退回，等釐清民眾疑慮之後，再行受理申請審查，這個四大企團攜手合作的全台最大的儲能案場，未來能否持續進行，受到關注。

對於此一結果，三地集團執行長鍾育霖表示，該案在事前，完全依法申請，將會持續溝通，讓事情順利進行。5日代表出席的三地集團副董事長李宗熹表示，將會在當地成立專責辦公室，進行一對一、隨時與居民溝通。

高雄經發局5日下午指出，有關三陸儲能公司規劃在高雄市鳳山牛潮埔地區設置儲能案場案，5日上午召開說明會，會中，居民提出有關安全及環境影響疑慮，業者目前的方案，尚無法讓市民釋疑。

高雄經發局在會中要求業者，應就居民意見提出妥適方案，完整揭露相關資訊、積極溝通。

會後，高市府召開會議，重申與市民站在一起的立場，並將發文「要求經濟部先撤案退回」，釐清民眾相關疑慮，再行受理申請審查。

三陸儲能公司是旗下北基國際轉投資的三地能源、和潤企業旗下和潤電能、鴻海集團旗下利億國際、以及遠雄集團旗下遠雄人壽的合資公司，今年2月13日召開記者會宣佈，將在高雄興建一座170MW儲能案場，總投資額70億元。

高雄經發局表示，該案設置地區位屬都市計畫乙種工業區內，目前還在規劃階段，儲能設備主管機關屬經濟部能源局與標檢局，目前經濟部相關單位並未核發任何相關執照，高雄市政府也並無所謂同意或核發任何執照。

該局表示，針對儲能設備的設置，有關土地使用乙節，經濟部與內政部已有全國通案性的解釋，得以為工業區的公共服務設施，可在工業區及產業專用區設置。

因此，高市府都市發展局111年7月，依據經濟部能源局及營建署函示說明，函復三陸儲能公司說明併網型儲能設施得以「公共服務設施」或「工廠必要附屬設施」性質在都市計畫乙種工業區土地設置，僅為函轉相關法規說明，是說明中央的函釋規定，非同意准否設立，應依照相關法規才可以設立。

經發局說，有關儲能系統的建置，須依「電業法」及其子法「用戶用電設備裝置規則」規範，相關主管機關為經濟部。

惟其建置過程仍需符合各相關主管機關法規規範，包含內政部消防署「提升儲能系統消防安全管理指引」、經濟部標檢局「戶外電池儲能系統案場驗證技術規範」，也因此，此案儲能系統的建置需依上述規範，並取得各規範要求文件後，向台電公司申請併聯及電力交易平台。

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