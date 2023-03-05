3/5前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|3/6（一）
|國產署記者會
台北國際工具機展開幕
雄獅集團《欣傳媒》2023觀光經濟論壇
港埠旅運中心啟用
大魯閣奧援WBC中華隊賽事
奧迪南港展示中心開幕
台中震大金鬱金香酒店開幕
|3/7（二）
|財政部公布2月進出口統計
主計總處公布2月物價統計
台灣瀧澤五十週年慶
|3/8（三）
|勞動部公布最新無薪假統計
關務署記者會
復華投信新基金上市記者會
亞太國際風力發電展開幕
世界棒球經典賽台中洲際棒球場開幕
|3/9（四）
|財政部公布2月稅收統計
台北市政府地政局「不動產之民事判決研討」講座
台灣機械工業公會常務理監事會
Hands手創舘LaLaport店開幕
|3/10（五）
|上市櫃金控公司2月自結獲利
和泰車體落成啟用
國際財經焦點
|3/6（一）
|美國1月工廠訂單
日本2月進口車輛銷售
英國2月營建業採購經理人指數（PMI）
|3/7（二）
|美國API每周原油狀況
日本1月勞動力調查
德國1月製造業訂單
英國2月房價指數
|3/8（三）
|美國1月JOLTS職位空缺、進出口、EIA上周原油庫存
德國1月工業生產
|3/9（四）
|美國上周初領失業救濟人數
日本第四季國內生產毛額（GDP）、2月機械工具訂單
法國去年第四季就業狀況
|3/10（五）
|美國2月非農就業報告
英國1月工業生產、GDP
德國2月消費者物價指數（CPI）
陸港澳焦點
|3/6（一）
|港股攜程公布2022年第四季與全年財報
|3/7（二）
|1～2月進出口、2月外匯存底
|3/8（三）
|港股京東、國泰航空公布2022年第四季與全年財報
|3/9（四）
|2月CPI、PPI
2月M1、M2、新增信貸、社會融資規模
|3/10（五）
|港股富智康、友邦保險公布2022年第四季與全年財報
2023中國汽車進出口高峰論壇在北京舉行
台股一周焦點
|3/6（一）
|除權
|雷虎
|3/6（一）
|法說會
|京鼎
|3/7（二）
|除息
|尚凡
|3/7（二）
|法說會
|訊連、達方、晶技
|3/8（三）
|法說會
|佳世達、緯軟、群光
|3/9（四）
|除權息
|譜瑞-KY、長園科
|3/9（四）
|法說會
|中磊、華擎、神隆科、大豐電
|3/10（五）
|股東臨時會
|中華
|3/10（五）
|除權
|嘉澤
|3/10（五）
|法說會
|漢翔、茂矽
|3/10（五）
|新股買賣
|龍德造船
前瞻一周