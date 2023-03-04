南投立委補選》最終票數出爐 蔡培慧勝選

南投縣第二選區立委4日補選，依據《中央選舉委員會》最終票數，民進黨籍候選人蔡培慧以4萬5,218票勝出，國民黨推派的林明溱則以4萬3 , 293票落敗，雙方差距只有2％，得票數差距僅一千多票。

南投縣第二選舉區原任立委許淑華在當選南投縣長後，依法須辭去立委職位，並進行補選。

被視為2024總統大選前哨戰的這場選舉，在林明溱落敗下，也中止了國民黨的三連勝，卻是民進黨主席賴清德的首勝。補選結果是否會進一步牽動藍綠白2024總統大選的布局，有待觀察。

（工商 譚淑珍）

南投縣第二選區立委補選今(4)日投票，本次的投票率大約是落在4成5左右，以選舉的門檻來看大概是要4萬5千票才能勝選。下午5時許，蔡培慧約45,218票，林明溱約43,293票。國民黨候選人林明溱承認敗選。

下午5點38分，林明溱承認敗選。他表示，首先恭喜蔡培慧贏得這次選舉，感謝所有支持明溱的競選團隊，你們辛苦了，這次只有非常微小的差距，怪自己努力不夠，這場補選是有槍有子彈對抗沒槍沒子彈，再加上有媒體不斷的抹黑，造成今天稍微的差勢弱選，自己欣然接受。他也呼籲國民黨的年輕人，好好出來打拼，為年底的立委選舉努力，贏回這次的立委選舉，為國民黨爭一口氣。

林明溱表示，因為國民黨沒槍沒子彈，人家有槍有子彈，民進黨是動用國家的資源，再好的強棒都沒辦法應付，這次選舉對國民黨當然是個警訊，國民黨還是要培養人才，支持年輕人在地扎根，之後選舉才有勝選的機會。不過他也強調，勝敗是兵家常事。

九合一大選延長賽最後一戰、南投第二選區立委補選今揭曉，這場補選結果攸關藍綠兩大陣營2024大選氣勢消長，雙方都有非贏不可的壓力。林明溱今強調，開票過程會緊張，所以不用去看，等到有消息時，他再去了解。

據南投縣選委會資料，這場補選中具有投票資格的選舉人數為19萬8,412人，以投票率4成計算，約有7萬9,364人投票，也就是若獲得超過3萬9,682票即可當選。

（中時新聞網 謝雅柔 、 于川）