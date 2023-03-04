學者憂電價房租推升通膨 籲央行續升息

中央銀行將於23日召開第1季理監事會，儘管出口衰退、景氣下行趨勢確立，學者齊聲示警，台灣通膨議題不容小覷，而且電價房租雙漲將繼續推升通膨，央行有必要延續升息步調。

去年俄烏戰爭爆發之後，國際原物料價格應聲上漲，點燃全球通膨引信，台灣也受到波及。

根據主計總處統計，去年3月起，消費者物價上漲率（CPI）連續5個月突破3%的偏高水準，而後開始回落，今年1月卻又衝破3%、攀上3.04%。

中央研究院經濟所去年12月發布經濟預測時，中研院經濟所研究員周雨田就提醒「央行過度輕忽台灣通膨情況」，如今他再次強調「升息選項還是應該放在考慮之內」。

周雨田指出，電價費率審議委員會3月舉行，電價很有可能調漲，進而牽動到各行業的經營成本；另一方面，去年房價漲了很多，房租會落後房價上漲，近期已開始逐步反應，房租占CPI權數又重，可以預期，電價、房租將成為今年推升通膨的關鍵力道，「今年CPI很難恢復到2%以下」。

周雨田並表示，央行最重要任務是穩定物價，如今民眾對於通膨的預期大致成形，雖然台灣經濟放緩，成長率還在2%之上，失業情勢也尚算穩定，足以支撐升息決策；綜合各項因素，央行有必要繼續升息，或是至少從存款準備率或其他管道實施信用緊縮政策。

央行理事、台經院院長張建一也公開表態支持央行繼續升息，他表示，很多國家都在錯誤時間做對的決策，早就該做的事情，卻因為時間點沒拿捏好，導致事倍功半；台灣應該趁現在經濟還有支撐時盡快升息、打擊通膨，否則等經濟衰退、物價又高，更是動輒得咎。

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