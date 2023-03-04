低物價時代回不去？楊金龍第2任期挑戰大

中央銀行總裁楊金龍第2任任期剛揭開序幕，迎面而來的是通膨常態化的巨大挑戰。學者示警，過去低通膨的平穩環境已經產生結構性轉變，這將是央行接下來的首要課題，「低物價回不去了」。

楊金龍第2任任期自2023年2月26日至2028年2月25日止，新的5年任期才開始，就面對前所未有的國際變局，地緣政治升溫、供應鏈轉移等情況均導致通膨遲遲無法落幕，這也讓中央銀行要達到維持物價穩定的法定職責，難度直線升高。

根據主計總處資料，2021年至2023年台灣消費者物價上漲率（CPI）分別為1.97%、2.95%、2.16%（預測數），連續3年通膨水準居高。

原本主計總處、中央銀行認為2023年通膨率可望降至2%以下，未料物價上漲壓力比想像中更大，近期改口坦言通膨壓力尚存，主計總處也調升CPI預測值。

「不太可能再回到以前經濟成長不錯、物價非常低的大平穩時代」，清華大學科技管理學院榮譽教授梁國源指出，全球化盛行時期，中國釋出大量、便宜的勞動力，擔當「世界工廠」的角色，各國都能找到便宜生產基地的情況下，物價得以維持平穩。

然而，近年國際局勢出現結構性轉變，梁國源表示，一是美中兩強持續對峙，二是中國本身的人口紅利逐漸退去，此外，還有俄烏戰爭干擾經濟運行，「這些因素都讓低通膨離我們愈來愈遠」。

央行理事、台經院院長張建一也有感而發「低物價回不去了」。他表示，地緣政治風險持續升溫，影響蔓延至供應鏈，現在美歐等主要國家不再強調效率供應鏈，而是講求經濟安全，全球化變成區域化、在地化，供應鏈慢慢移出成本低的中國；而供應鏈回流的同時，生產成本隨之墊高。

張建一示警不要小看這次通膨，除了生產成本提升，淨零碳排浪潮也是推力，「物價有結構性改變，除非經濟衰退，才有可能把物價打下來」。

僅管台灣CPI和歐美動輒7%、8%以上的漲幅相比，相對和緩，梁國源強調，央行不能只看總體CPI漲幅，重要民生物資更是關鍵；觀察近幾個月重要民生物資CPI漲幅高達5%、6%，民眾一定會覺得物價漲很兇，而非政府宣稱的2%多。

張建一呼籲央行應嚴防民眾的通膨預期心理，否則一旦民眾的通膨預期升溫，問題會更難處理。

除了通膨常態化的難題，梁國源認為匯率同樣得謹慎因應，歐美央行為了打擊通膨，貨幣緊縮力道強勁，利差因素將影響資金流動；此外，地緣政治風險升溫也加劇金融市場波動。

梁國源表示，台灣作為小型開放經濟體，央行必須努力維持匯率穩定、避免匯率劇烈波動，否則不只影響出口報價競爭力，還會傷及消費、投資信心及意願，不可不慎。

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