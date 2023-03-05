2月通膨率跌破3％機率高

主計總處在週二（7日）公布2月物價調查結果，在蔬果價格回跌，年節因素消失後，2月物價漲勢趨緩，通膨率（CPI年增率）降至3％以下的機率高。

主計總處官員表示，消費者物價指數（CPI）有明顯的季節效應，今年農曆春節效應（循例在過年前後調漲費率）全數落在1月，因此通膨率在1月升逾3％，隨著春節效應消失，價格回落，今年2月通膨率可望趨緩。

依據農產批發價格顯示，2月蔬果價格比1月下跌，蔬菜月降15％，水果月降12％，蔬果價格回跌有助於通膨降溫，若與去年同月比較，蔬果批發價格也只微幅上揚，甚至持平。至於各界最關心的蛋價，以批發行情觀察，2月一台斤42.5元，比1月續漲2元，較去年同月每台斤35元則明顯上揚。

國際油價是影響物價另一項重要因素，依能源局統計，西德州原油2月均價76.8美元，較前一個月78.1美元微幅下跌，另北海布蘭特、杜拜的油價則與上月平，國內油品價格因此沒有太大的波動。

綜觀2月各類物價，除了雞蛋續漲，蔬果、油品價格尚稱平穩，加以年節效應結束，部分價格回落，主計總處於前次物價發布會上研判2月通膨率會跌至3％以下，以近期的各項價格變化看來，通膨率降至3％以下的可能性極高。

我國通膨率於2020年疫情首年，由於需求不振，通膨率連續九個月呈負值，全年-0.23％，一度各界還擔心通縮（deflation），2021年隨疫情趨緩，國際農工原料、原油飆漲，通膨率扶搖直上，於下半年升破2％，2022年逢俄烏戰爭，通膨率自3月起連續五個月升逾3％，今年元月適逢春節再度逾3％，未來走勢仍與國際政治息息相關，值得關注。