勞保、國保可同時領嗎？兩種領法報你知

一般民眾除了有健保外，會依職業的特性另外參加勞保、農保、公教保、軍保等社會保險，以保障意外及晚年生活，但國內設有戶籍的無工作者只要滿25歲，即會強制納保「國民年金保險」又稱「國保」。

國民年金屬於「柔性強制保險」，也就是說，政府會強制將符合資格的勞工納保，同時就會收到繳費通知書，但不繳錢也沒有強制力，只會收到柔性勸導，惟累積10年沒有繳納國保保費的人，65歲就領不到享有最低保證給付。

國民年金和勞保可以一起領嗎？當然可以！而且有兩種領法，包括勞保、國保分別請領，勞工年屆60歲時，可先領取勞保「老年一次金」，計算方式是平均月投保薪資x勞保年資x1個月，接著在65歲時請領國保「老年年金」；另外一個方法是勞保、國保同時請領，年滿65歲時，同時請領勞保老年年金及國保老年年金，國保年資併計勞保年資，若達到「年資合計滿15年」可請領勞保老年年金。

一般有需求的民眾參加國保，每月大約需繳納1,186元，這個計算是以政府負擔40%保費（19,761×10％×40％＝790元）、民眾自行負擔60％保費來計算（19,761×10％×60％＝1,186元），若是經濟有困難，或有身心障礙的情形，政府還會多負擔一點，即為所得未達當年度最低生活費2倍以及輕度身心障礙者，每月需繳889元（民眾自付45％、政府負擔55％）；或是所得未達當年度最低生活費1.5倍以及中度身心障礙者、中低收入戶，每月需繳593元（民眾自付30％、政府負擔70％）。

（旺得富理財網 黃順德）

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