傳台美最快本月簽BTA 經貿辦回應了

台美21世紀貿易倡議第二次實體談判會議甫於1月落幕，台美有望在在上半年提早簽署BTA。今（3）日有涉外人士指出，預期在很短時間、非常可能在這個月之內，就有「具體成果」，意指將對BTA（雙邊貿易協定）有進一步的公布甚至簽署。經貿辦未證實，僅表示還有很多相關程序，會盡力儘速完成。

官員指出，要簽署協定有很多事情要做，除了內容本身，還要雙方律師都確定，並做翻譯。能夠確定的是，在簽署BTA前，為了更透明化及讓外界了解，雙方將會分別對外說明協定內容與重點，若有一些意見也可以再進一步檢視。至於何時會做宣布，據悉，目前仍在等美方敲定時間，我方當然希望愈快愈好。

3日有涉外人士透露，台美21世紀貿易倡議預期在很短時間內、甚至這個月內，就會有具體成果。該人士說，台美談判的產出就是典型BTA，精準來說是迷你版BTA，而這將是拜登政府上任後首個BTA，是非常重大突破。

實際上，先前就有知情人士透露，五項具有共識議題，已擬定逾9成章節，完整度相當高，僅剩一些文字需做法律確認。另考量簽署「早收協議」用詞會引起ECFA早收協議的聯想，但ECFA涉及關稅，台美貿易倡議沒有，恐引發爭議，因此據悉，可能改弦易轍，朝直接簽署BTA方向推進。雙方有望在上半年先就有共識五項議題直接簽BTA，後續再逐步擴張到12項議題，把章節陸續補上。這種作法在國際間很常見，例如WTO。

台美雙方於2022年6月宣布推動台美21世紀貿易倡議，初擬11項議題，並於同年8月中啟動談判，11月在美國紐約召開首次談判會議，2023年1月14日到17日則在台北舉行新一回合、第二次實體談判會議。會上除聚焦在關務及貿易便捷化、良好法制作業、反貪腐跟中小企業外，還新增第12項「服務業國內規章」，總計五項議題，當時希望在未來幾周用視訊方式，盡快談完並簽署「早收協議」。

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