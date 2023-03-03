勞退帳戶收益變少？勞動部4大重點解惑

新制勞退個人專戶昨（2）開放查詢，引發不少網友哀號，紛紛自爆專戶裡損失狀況，有人賠4萬，也有人因為自提6%賠掉雙倍，數字飆破9萬，更有網友怒火中燒直批「被政府坑10萬」，對勞工的怒氣沖沖，勞動部昨晚間發布4點聲明，強調近十多年來看，平均報酬率為4.26%，整體勞工收益仍有賺錢，「不會發生被政府坑錢的情事」。

勞動部新聞稿強調4重點：第一，去年度雖因全球金融市場大幅下跌致收益欠佳，但新制勞退基金長期投資績效仍屬穩健，以近10年多來看，平均投資報酬率為4.26％，整體勞工收益仍有賺錢，不會發生被政府坑錢的事。

其次，新制勞退專戶累積收益具有保證收益機制，雖去年收益為負值，但這只是基金運用的過程，勞工領取時將全程計算收益，並有不低於2年銀行定存利率之保證，「絕對不會發生本金被倒扣的情事」。

薪資4萬、年資10年，累積收益可達12萬

舉例來說，假設勞工薪資4萬元，也參加自提，經提繳10年專戶本金累積約60萬元，雖然去年收益分配是負數，但10年來累積收益約12萬元，合計本金加收益達72萬元。

第三、今年1月金融市場回溫，新制勞退基金運用績效單月收益數為953億元，而勞退基金自94年成立以來，整體累積收益已達9,307億元，未來投資收益亦可望持續隨著經濟回溫逐步回穩，請勞工朋友放心。

最後，勞工自提退休金，除了增加退休金專戶累積，並享有稅賦優惠，領取時還有保證收益，仍鼓勵勞工朋友自提，以保障老年生活。

對於有網友質疑，之前政府一再保證保障收益為2年銀行定存利率，但前年或更早之前的投資收益都已經分配，為何去年的投資損失要侵蝕到前年及之前的利得？

所謂不會倒扣，是只「本金」，收益會隨著當年基金運用成果呈現起伏

勞保局解釋，所謂不會發生倒扣，是指「本金」的部分，也就是雇主提撥的6%和自提的部分本金都不會減少，基金運用收益呈負數，是當年度基金運用的結果，並不會從勞工個人專戶中扣到本金。

此外，整體收益部分是要等到「勞工請領退休金」時才會總結算，到時實際收益若比保證收益低時，會依法補足到保證收益。

勞動部表示，如果勞工想在今年3月請領，除去年度收益之外，也會把今年元月尚未分配結算的收益一併考量進去。勞動部強調，新制勞退依照規定60歲以上可以請領，並未規定請領年限是65歲，由於每期收益狀況不同，勞工請領前可先上網或至勞保局臨櫃試算，如果對當下收益不滿意、又沒有急著用錢，可以等收益回升之後請領即可。

（旺得富理財網 李澍）

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