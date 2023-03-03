電價若再漲…賴正鎰：旅館房價明年加5％

經濟部3月將召開電價審議委員會，恐再調漲用電大戶電價，使得觀光旅館業再度面臨經營壓力。全國商業總會主席、涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰昨日表示，今年房價已經漲過一波，若再調漲電價，業者短期先自行吸收，不過隨著電價、人工薪資、隨取物品等成本持續攀升，房價明年還是會反映調漲，預期調漲幅度最多5％。

賴正鎰表示，去年經濟部決議調漲產業用電大戶電價到15％，已讓觀光旅館業者的電價成本大幅增加，一般觀光旅館每月電費增加70、80萬元；有些大型的觀光旅館、飯店電費甚至增加百萬元。

依據交通部觀光局旅館營運及平均價格統計資料顯示，客房平均價格2022年從3756元增加為4195元，漲價1成。特定地區例如花蓮平均房價從3159元來到7169元，價格更是翻倍。今年初觀光旅館持續調漲價格，大約10多趴，對於旅館、飯店價格上漲，賴正鎰分析，這2、3年因疫情期間國人都留在國內，赴郊外、風景區旅遊，熱門風景區甚至一房難求，加上政府調整薪資、物價波動等因素，所以觀光旅館必須調整房價。

如果4月調漲電價，觀光旅館業是否還會再漲價？賴正鎰表示，觀光業要接外國旅客，一年會向國外報價一次，不能太頻繁更動價格。今年已經報價完畢，房價漲過一波，若4月調漲電價，對業者營運確實是壓力，但最快也要等到明年才能反映，短期間內成本會自行吸收。

至於明年調整的幅度，賴正鎰指出，因今年飯店已調整過價格，所以明年漲幅不會比今年高，不過電價、原物料和薪資等仍持續升溫，預期明年房價仍微幅調漲，最多約5％之內。

（中國時報 吳靜君）

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