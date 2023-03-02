勞退專戶看了藍瘦香菇 網:因這理由賠雙倍

2022新制勞退收益分配創2014年以來最糟，今天開始勞工可以上網查詢個人專戶裡面分配情形，網友一早就在PTT回報專戶狀況，有人賠6,500元，也有人賠4萬，最慘的是有自提6%的人，「雇提收益」-4.7萬、「個提收益」-4.7萬，直接飆髒話，「政府平均每個月幫我虧了八千，藍瘦香菇QQ」。

去年新制勞退基金收益數為-2,280.3億、收益率-6.67%，以新制勞退有效帳戶1,251萬戶計算，平均每位勞工收益減少1.82萬元，創2014年勞動基金運用局開辦以來最差。

有網友因為有自提6% 帳上收益負數變2倍

由於去年勞退收益分配今天可於勞退個人專戶查詢，凌晨就有網友在PTT上面回報，自己帳戶負了6,500元，有人說賠4萬、好生氣，也有人附和「我也賠4萬3，靠北」。

不過最慘的是直接貼收益的網友，因為有自提6%，所以在摘要說明有兩項，一是「雇提收益」、一是「個提收益」，金額都是-47,396，總共賠了雙倍9.4萬，讓他自嘲政府每個月幫他虧8千，直言應該有人虧2~30萬，畢竟去年新聞有報有人勞退帳戶裡有4、5百萬。

有資深網友提醒，自提6%可以免稅，對稅率20%以上的人而言比較划算，但月薪3萬的薪水不用繳稅，自提要鎖到退休才能領未必划算。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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