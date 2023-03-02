勞保勞退之外 還有「第三筆退休金」！

你可能不知道 勞保勞退之外的「第三筆退休金」 在職也能領

去（2022）年勞退新制帳面上虧損2,280.3億元，每位勞工平均損失1.82萬元，勞動部表示，「領取退休金有保證收益機制」，雖然去年因全球金融市場波動，導致基金運用收益為負數，但專戶裡所累積的提繳本金不會受基金運用情形影響，且累積收益於勞工領取退休金時，有2年定存的收益保證。

「老年給付」是勞保給付的項目之一，只要勞工依規定繳交保費，當符合一定條件時，就可以向勞保局提出請領申請。換句話說，這筆錢的部分來源是你過去工作多來以來，累積所繳的勞保費用。「勞工退休金」又稱勞退新制，據「勞基法」規定，雇主必須為勞工提撥薪資6％做為退休準備，勞工可自行再提撥6％，新制是以「個人退休金專戶」為主的制度。

勞保、勞退是多數勞工的退休金的兩大主要來源，近年來勞保破產、勞退虧損等負面消息，讓許多勞工憂慮老後生活錢不夠用；然而，勞保、勞退以外，還有第三筆「續提退休金」你知道嗎？請領資格、領多少一文看懂。

「續提退休金」指的是勞工於領取退休金後繼續工作，雇主仍應為勞工提繳退休金至個人退休金專戶，勞工領取前述繼續工作提繳之退休金及其收益之次數，也就是重新請領勞退金，符合基本三大條件，一是年滿60歲以上：等同於勞退新制請領的年齡下限。

二是勞工領取退休金後繼續工作，勞退提繳年資將重新計算；三是續提退休金只能一年領一次，舉例來說，張先生年滿60歲，並且在2021年7月15日申請勞工退休金後繼續在A公司工作（不一定要在原公司，也可轉往其他公司任職），2022年7月15日後，才可以請領「續提退休金」

勞保局指出，勞工退休後繼續工作，雇主仍應替勞工提繳退休金到「個人退休金專戶」；換句話說，無論61歲、70歲甚至90歲再工作，雇主都必須繼續幫勞工提撥6%退休金，進而保障高齡工作者就業權益。

（旺得富理財網 黃順德）