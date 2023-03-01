國發會1日公布景氣報告指出，由於出口、生產持續走弱，1月景氣綜合判斷分數降至11分，創近14年新低，亮出連續第三個月「藍燈」，反映國內經濟持續低迷，全球經濟下行風險仍高。惟領先指標回溯修正後，止跌回升，景氣落底的訊號隱約浮現。

國發會綜合出口、股價、工業生產等九項指標而成的景氣綜合判斷分數，於1月再減1分，降至11分，創下2009年5月以來最低，所對應燈號是代表低迷的藍燈，為連續第三顆藍燈，顯示受全球經濟成長動能疲弱影響，當前我國經濟依然低迷。

經濟發展處長吳明蕙表示，雖然國內景氣仍舊低迷，但1月景氣領先指標經回溯修正，已由上月連跌13個月，轉為連升3個月，累計升幅達1.74％，這說明當前景氣雖仍在下滑，但落底訊號已經隱約浮現；另近月相關信心面調查如消費信心、製造業PMI、製造業營業氣候測驗點也轉呈回升，反映廠商悲觀情緒已漸淡化，信心慢慢恢復，但她強調：「景氣是否已經止跌，仍要繼續觀察。」

吳明蕙說，目前國內景氣的訊息是「好壞參半」，景氣要真正好轉，必須同時指標也轉正一陣子才能確認。

然而1月同時指標依舊跌2.57％，且已連跌12個月，累計跌幅高達14.82％，這說明如今國內景氣還是低迷的。

國發會並指出，國際貨幣基金（IMF）對今年全球經濟成長的預測2.9％，比去年10月預測數2.7％來得高，國際機構對今年全球經濟的看法，比較不悲觀，惟近月美、歐、日、中的景氣領先指標仍繼續下滑，製造業採購經理人指數（PMI）除了中國大陸轉為擴張，美、日、歐仍續呈收縮。

吳明蕙強調，相較去年底，今年以來國際機構的看法比較不悲觀，但這並不代表全球經濟陰霾已經散去，由於俄烏戰爭未歇，通膨升息壓力續存，加以美中科技戰持續，全球經濟下行風險仍高，外部環境仍無法讓人太過樂觀，必須密切關注後續發展，適時因應。（相關新聞見A4）