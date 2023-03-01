資誠：77%台企看空2023年景氣

資誠聯合會計事務所（PwC Taiwan） 1日發布《2023台灣企業領袖調查報告：以變應變，逆轉而上》，調查顯示高達77％台灣企業領袖認為2023年全球經濟將面臨衰退，悲觀程度創下2012年調查以來新高。另因應供應鏈中斷和人才短缺，逾6成台灣企業認為需在6年內轉型，才能維持企業獲利能力。

這項調查綜合台灣216位量化問卷調查及9位深度訪談企業領袖意見，與PwC針對全球105個地區共4,410位領袖意見調查。調查發現，台灣企業看壞2023年全球經濟的程度，較2022年大幅增加了63個百分點。

調查也顯示，認為景氣將提升企業只有18％，較2022年的79％更是大幅滑落。除了健康產業呈現樂觀與悲觀兩極看法各半外，各產業都看壞2023年景氣，其中又以工業製造與汽車產業達9成最高。調查也發現，台灣企業認為前三大威脅分別為總體經濟的不穩定性（57％）、通貨膨脹（54％）和地緣政治衝突（50％），而這三項同樣是全球企業面臨的三大威脅，惟台灣企業感受程度更深刻，較全球企業多出25至26個百分點。

調查指出，中國大陸（66％）、美國（63％）依舊對台灣企業舉足輕重，穩居前兩大重要市場。其次為日本、德國；另越南雖滑落至第五，年減8個百分點，但仍是台商重要海外市場。

資誠市場暨業務發展長段士良指出，鑒於台海地緣政治風險升溫，國外客戶要求台商須在台灣之外設有第二供應點，而中美貿易戰催化下，台商開始搬遷供應鏈，從中國大陸移至東協、印度，甚至墨西哥。

調查發現，企業除因應外部威脅，既有營運模式能為企業帶來多久獲利及如何轉型，也是企業領袖們時刻考慮的問題，超過6成台灣企業認為需要在6年內轉型，才能維持企業獲利能力，其中更有近4成（39％）認為要在3年內轉型。

而台灣企業領袖對轉型迫切性較全球更為強烈，主要是擔憂供應鏈可能中斷（67％），而其憂心供應鏈中斷主要肇因於：地緣政治的緊張與衝突、美中科技戰開打、市場供需不平衡；勞動力或人才短缺；及客戶喜好或需求改變等五大因素，是影響迫切轉型原因。

特別是在淨零轉型上，企業領袖們對氣候風險的擔憂，已轉變為實際行動。72％台灣企業已進行減少碳排放計畫，6成企業領袖開發環境友善新產品或製程，或以數據驅動降低風險的策略。