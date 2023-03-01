健保4月砍藥價 刪減調降品項盼台廠投產

健保署2日公告2020～2021年的藥價調整，並新藥價將在4月上路，考量缺藥問題，調整品項減少剩下約5,500項。健保署指出，本次共檢討約14,000項藥品，最終調降5,475項、調升36項，刪減藥費支出81.8億元。健保署醫審及藥材組長黃育文強調，為了減少缺藥，鼓勵國內優秀製藥廠的同成份、同含量、同劑型生產，因此刪減調降藥品項目。

原訂上周五公布的藥價調整，延遲到1日晚間七點半才宣布相關資訊，黃育文說明，因為健保署程式臨時改變，所以整個調整的清單都有重來，品項也有變動。她解釋，原先估計要調整的品項有6,009項，但是這次藥價調整考量缺藥，只要同分組（同成份、同含量、同劑型」）的藥品有缺藥，就不會在這次的藥價調整名單內，因此比原先預估的品項藥價。

黃育文解釋，因為調整項目減少，超出目標有81.8億元，但並不會轉嫁藥品上，因此能否減少到近82億元仍有待精算。另，調整藥品會牽涉的適應症也仍待2日精算。健保署強調，2023年的調整品項數為自實施藥品費用支出目標制（Drug Expenditure Target, DET）以來最少，盼減緩整體衝擊。

健保署說明，為確保供藥穩定，此次藥價調整，因應藥品短缺事件設有3項原則，包含已低於地板價的藥品不調整、調整後低於地板價則以地板價為限、已向食品藥物管理署通報並經評估確認短缺的藥品也不調整。此外，對於調整後藥價，廠商有不敷成本情況，可於公告後2週內檢具成本分析資料向健保署申請重新核價，在未完成重新核定前，暫不調價。

健保署表示，藥價調整是每年例行作業，自2013年起試辦DET，於總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，則於隔年啟動藥價調整，以有效管控整體藥費支出，替民眾荷包把關。調整時也會考量廠商的合理利潤，給予基本價及調降幅度的保護，確保藥品穩定銷售，使藥品產業穩健發展。隨著醫療科技進步，健保逐年引進新藥提高民眾使用新藥的可近性，藥價調整可有餘裕收納新藥之給付，確保健保永續，以達全民健康。

健保署表示，為因應全球供應鏈重組及落實蔡總統韌性國家之政策，衛福部近期將盤點民生基本用藥，並研議輔導獎勵措施，鼓勵國內藥廠投入或擴充生產，以達到扶植國產學名藥，確保民眾用藥無虞之目標。

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