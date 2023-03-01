美挺台加入IMF 楊金龍提一先決條件

美國通過挺台法案，呼籲美政府支持台灣參與IMF。中央銀行總裁楊金龍今（1）日表示，參與IMF有先決條件，必須要是聯合國會員，因此，美挺台法案能否突破，將是很大關鍵，央行當然也希望加入IMF會員國，且若能加入當然是利大於弊。

美國聯邦眾議院金融委員會通過3項與台灣相關法案，包括台灣衝突嚇阻法案、保護台灣法案及不歧視台灣法案等3項，其中，不歧視台灣法案呼籲美國政府支持台灣加入IMF，參與相關的金融監管活動、提供工作機會、技術援助與培訓。

央行總裁楊金龍今赴財委會報告業務概況並備詢，立委聚焦相關討論，認為過去台灣只有參與IMF周邊國家的單向聯繫，美國此次通過法案，央行應有更積極作為及態度爭取參與。

楊金龍表示，此事涉及到外交層面，由央行自己來做此事較無著力點，一定是整體國家來看，但央行也很希望加入IMF會員國，在態度上一定也會很積極。

他也強調，央行外匯局設有國際組織科，並持續關注相關議題，若未來台灣能夠加入IMF當然是利大於弊，而且「都是利」。

他也提到，央行與IMF淵源頗深，現行中央銀行法的經營目標包括金融穩定及健全銀行業務，就是央行成立初期，由IMF官員協助制訂。

（工商 巫其倫）

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