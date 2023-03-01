動滋券捲土重來！領取資格、發放計畫曝

民進黨立委張廖萬堅、林宜瑾，與無黨籍立委黃國書今日舉行記者會，呼籲體育署提出「動滋券」常態發放方案。體育署副署長林哲宏表示，內部已召開多次會議，預計於3月底對外宣布具體方案。

林哲宏指出，去年立院有通過主決議，要求比照文化部「藝fun券」，讓「動滋券」常態化，內部經過多次會議後，目前大概是以學籍，從國小到大學都有，包含參加、觀賞比賽都可以算在內，也會參考文化部依出生日期分類發放的做法，但細節還沒定案，還要再和相關運動產業業者及學者做最後確認，預計於3月底研議出具體方案對外宣布。

張廖萬堅表示，前3年疫情期間，體育署推出「動滋券」振興運動產業，大獲好評，未來「動滋券」常態發放，不只可以鼓勵國人培養運動習慣、促進運動產業發展，還能進一步讓國內運動員獲得更多支持，達成三贏局面。

另外，去年運動彩券銷售602億，達歷史新高，體育署運動發展基金預估可獲得60.2億的資金挹注，比原先預期歲入40億元超出20億，且近5年除了2020年受疫情影響之外，每年皆超收8至20億元，若能透過運發基金的支持來發放動滋券，進一步振興運動產業，將形成正向的發展循環。

張廖萬堅也認為，體育署歷年都有用運發基金補助鼓勵學生觀賽，但規定必須要學校帶隊、要提計畫、補助也有比例上限，導致每年執行最多僅446萬，現在有了動滋券和藝fun券的經驗，可以把補助化整為零，讓學生自由參與體育運動活動，從小培養參與體育活動的習慣。

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