核二2號機除役又遇旱 王美花:供電沒問題

經濟部長王美花1日出席立法院經濟委員會「面對物價高漲與缺蛋荒之因應對策」報告。外界關心核二2號機除役後的缺電問題，王美花表示，由於現在增加很多再生能源，未來調度上會有水力、再生能源、相關需量反應等新型態調度模式，「核二下來供電沒有問題」。

王美花解釋，現在增加很多再生能源，電力調度跟以前不太一樣，現在水力不只是慣常水力、還有日月潭的抽蓄水力，水力發電占3.5％、比核二2號機還多，而且去年太陽光電裝置容量來到6G、離岸風電持續增加中，尤其是去年第四季風力的表現很好，也因為離岸風電在去年第四季陸續上來之後，很多機組可以提早歲修。

她強調，現在跟過往電廠大型機組的調度模式不太一樣，未來的調度會參考水力、再生能源的情形、以及相關需量反應，這些都是新型態調度模式。

南部近期因為雨量偏少、水情拉警報，是否會影響水力發電？王美花表示，南部此時是乾旱季節，水力在南部比較少、主要來自於中部，例如德基水庫下來的大甲溪、日月潭抽蓄水力這部分都沒有受到應想，水的存量反而比過往還多，水力發電沒問題。至於南部水情，她也透露今日傍晚會召開第一次召開中央旱災應變中心，更細緻盤點。

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