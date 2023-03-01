鼓勵企業減碳 環保署：達標可抵碳費

為鼓勵企業積極減量，對於碳費徵收對象將指定其減量目標，環保署1日表示，企業若提出自主減量計畫達指定目標者將核予優惠費率；企業若未達減量目標者，則必須追繳碳費。

立法院社福及衛環委員會1日邀請環保署署長張子敬列席報告業務概況並備質詢。根據規定，2022年應盤查登錄110年溫室氣體排放量排放源有289家，溫室氣體直接排放量約234百萬公噸CO2e，約占全國溫室氣體排放量82％。第二批預計增加239家事業，電力間接排放量增加14百萬公噸CO2e，可提升用電排放量掌握度。

環保署表示，為加速國內減碳工作及因應歐盟碳邊境調整機制，本署已於氣候變遷因應法新增碳費徵收及配套措施，碳費將分階段逐步推動實施，初期將從大排放源開始徵收，依溫室氣體排放量徵收碳費，由費率審議會斟酌相關因素，綜合衡量國際碳定價實施情形及我國產業競爭力等研擬費率建議。

環保署指出，為鼓勵企業積極減量，對於碳費徵收對象將指定其減量目標，企業若提出自主減量計畫達指定目標者將核予優惠費率；企業若未達減量目標者，則必須追繳碳費。企業若透過投資、執行自願減量專案或交易等方式取得減量額度者，亦可以扣抵碳費，以促使碳費徵收對象協助其他尚未被徵收碳費的企業進行減量，透過以大帶小方式形成自願減量誘因。

碳費收入將專款專用於辦理溫室氣體減量工作，發展低碳與負排放技術、補助及獎勵投資溫室氣體減量技術、推動氣候變遷調適工作、碳機管理機制、教育宣導及協助公正轉性等，透過妥善的收支運用規劃，以促進減量，並定期公開執行成果報告。

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