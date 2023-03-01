節能補助今天開始申請! 每家最高可補20萬

政府為鼓勵節能，對於服務業電器汰舊換新，換裝節能設備推出補助方案，包括LED燈具、冷氣空調換新等都有補助，每家最高補助20萬元。另外，對於用電大戶「系統節能專案」補助，最高可達500萬元。

經濟部公告「經濟部商業服務業節能設備汰換補助要點」、「經濟部商業服務業系統節能專案補助要點」，今天（3月1日）起開放網路申請，符合資格的事業可上網（https://www.essc.org.tw）申請，且可透過查詢功能，掌握案件處理進度。

經濟部表示，本次補助方案適用對象包括商業部門所有服務業業別，包含批發零售、住宿餐飲及商業服務業等，另如醫事機構、托嬰中心、長照機構、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場、駕訓班及庇護工廠等事業類型也納入方案補助範圍。

本補助方案包括「節能設備汰換補助」及「系統節能專案補助」兩大類，企業可依需求擇一申請。其中「節能設備汰換」補助包含空調設備及照明設備二項，空調設備需汰換為1級能效產品，每冷房能力（kW）補助2,500元，每臺補助上限為3.5萬元，每家最高補助20萬元；而照明設備須汰換為節能標章LED燈具，每具補助50%，並以500元為上限，每家最多補助5萬元。

經費用罄將公告提前截止受理

經濟部也提醒申請業者，購買節能設備之發票日期和回收日期都應介於112年1月1日至112年12月31日之間，統一發票要清楚載明所購買的冷氣、型號或檢附載有型號資訊的銷售明細單據。

「系統節能專案」補助對象為契約用電容量一百瓩以上之服務業者，透過能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，其節能率須達10%以上。系統節能專案補助1/3金額，補助上限500萬元。

經濟部商業司表示，本補助受理時間自112年3月1日至12月31日，如果補助經費用罄，將公告提前截止受理，請民眾留意相關時程及早提出申請。

（旺得富理財網 王順泉）

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