中小企福音 工總推親民版碳盤查

在《氣候變遷因應法》明定2050年淨零目標下，國內最重要且必須立即啟動的工程就是碳盤查工作，工總為協助中小企業，3月3日將推出「親民版碳盤查標籤方案」，並以「提供實質協助、負擔得起、符合國際標準」三目標，助中小企業減輕淨零碳排壓力，與政府協力推動淨零轉型。

工總推出的「親民版碳標籤」，與兩家國際認證碳查核機構合作，是以「自我宣告」的方式，揭露企業主要溫室氣體排放量，這項「自我宣告」，工總強調是有效的，不但獲得環保署國家方案認可，也獲得國際第三方的認證，且有助於連結並接軌國際。

工總秘書長陳益民指出，台灣目前只有7家國際認證碳查核機構，工總的碳標籤方案是與其中的兩家：台灣檢驗科技及德國萊因進行合作，因此，工總的碳標籤，雖然形式上是「企業的自我宣告」，但其宣告內容是經過國際機構認證，且是符合國際標準與規範。

會採取這樣形式與方案，工總理事長苗豐強指出，中小企業受到品牌廠商及供應鏈壓力更勝於大企業，查證方案未必能貼近一般中小企業需求，費用也非一般中小企業能負擔。陳益民進一步說明，更重要的是考量國內中小企業規模及碳放量較小，並非一定要比照國家方案來達成市場要求，因此，工總才會推親民版的碳標籤方案，以自我宣告方式揭露組織主要溫室氣體排放量，也提供中小企業不同碳盤查選項，分擔淨零壓力與降低費用。

陳益民表示，工總碳標籤方案，可以做到國際碳管理的80％以上項目，亦即可以建立達到碳管理門檻，將來再視需求，進一步接軌環保署的國家方案或採用國際標準的計算。

陳益民說，工總推出的親民版，主要有三個目的，一是，對於有需要的會員廠商，特別是中小企業，提供實質的協助；二是，必須是中小企業負擔得起的費用；第三，也是最重要的，是有效的，是符合國際標準的。

在這樣前題下，工總碳盤查對象是以157家工總團體會員中的中小企業為主，且排除環保署列管對象，目前已有金屬、橡膠及地區工業會等團體會員廠商表達意願，工總指出，在3月3日推出後，將啟動「舖天蓋地」行動，協助會員廠商進行碳盤查工程。