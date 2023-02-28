普發6000元何時給？立院最快過關在這時

立法院本週將邀請行政院長陳建仁列席報告疫後特別預算案，預計3月6日由立法院財政等委員會聯席審查。國民黨團總召曾銘宗今天表示，國民黨團希望趕快普發現金，不會阻擋陳建仁報告，將透過質詢、審查檢視錢是否有花在刀口上。

民進黨團總召柯建銘則指出，朝野對於特別預算案都各有立場，預估在委員會審查時將不會有交集，後續需交由朝野協商。由於協商冷凍期最短是一個月，表決時間大約會落在4月9日那週。如果在野黨都願意放棄協商冷凍期，提早表決，民進黨團也樂觀其成。

行政院會23日通過由行政院主計總處編列、規模新台幣3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送至立法院審查。行政院長陳建仁表示，普發現金估計4月才會發放，呼籲立院朝野黨團審議後儘早通過，才能儘早發放。

立法院朝野黨團日前經過協商達成共識，行政院如於3月2日以前函送依上開條例編製的特別預算案至立法院時，各黨團同意將其列入3月3日院會報告事項，並於同日邀請行政院長、主計長、財政部長、國發會主委及相關部會首長列席報告該預算案編製經過並備質詢。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天接受中央社記者訪問時表示，國民黨團希望趕快普發現金給民眾，所以要趕快完成預算審查的程序，3日不會阻擋陳建仁的報告，之後則會透過院會質詢、委員會審查，來檢視特別預算是否有花在刀口上，用在最需要協助的民眾身上。

但曾銘宗指出，行政院所提的特別預算中，有些部分是為編列而編列。列如經濟部編列的完善產業基礎設施共23億元、推動商業服務業低碳化等13億元、輔導中小企業運用智慧科技拓銷等11億元，還有文化部編列的各項藝文振興方案15億元、發放藝文消費抵用金8億元。

曾銘宗表示，這些項目本來應該都是各部會平常要推動的業務，應由年度預算支應來長期推動，結果現在卻編列在特別預算中，都是為編列而編列。

另外，曾銘宗指出，特別預算針對台電虧損以及勞保分別撥補500億元、300億元，國民黨團大方向支持，但基本上也顯示蔡政府想拖延勞保改革，也不想檢討錯誤的能源政策，只想透過撥補的方式，把問題拖過去，留給下一任政府解決。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，3月3日完成備詢後，特別預算案將交付財政委員會聯席審查，預計3月6日排審，由於朝野對於特別預算案都各有立場，預估屆時委員會審查時將不會有交集，將會保留出委員會，先進行委員會層級的朝野協商，最後由立法院長游錫堃召集朝野協商。

柯建銘指出，根據立法院議事規則，協商冷凍期最短是一個月，法案或預算案出委員會後，至少要一個月後才能在院會進行表決，就時間上來看，立法院會表決時間大約會落在4月9日那週，如果在野黨都願意提早表決，放棄協商冷凍期，民進黨團也樂觀其成，提早發放現金給民眾。

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