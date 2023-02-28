每3度有1度是綠電 風光發電量､滲透率創高

台電今天表示，昨(27)日中午12時24分，太陽及風力瞬時發電量合計達696.5萬瓩，於12時40分風光滲透率達到31.53％，相當於每3度電中，便有約1度是綠電，不僅再次突破三成，更連續七天都創下風光滲透率超過一成五的佳績，達成能源轉型一大里程碑。

台電指出，除了天氣條件助力外，也歸功於官民聯手帶動再生能源裝置量提升，才能有今日好成績，隨著未來再生能源新血陸續加入，綠能發電亦將逐步提高。

台電表示，去年國內再生能源設置持續向前行，離岸風電單年度設置量超過1GW，太陽光電模組配置量達2.5GW。太陽光電是有史以來完成量最高的1年，也找到新設置態樣，如漁電共生、屋頂等，將大幅提昇設置速率。

離岸風電方面，藉由近幾年逐漸累積的海事工程經驗，對海域天候與地質條件越來越熟悉，工程進度也越來越有把握，國內各風場開發業者持續為離岸風電進程努力不懈。

台電指出，因應再生能源占比逐漸提高，及間歇性發電特性，逐漸調整調度策略，靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，配合精進傳統機組調度策略，維持夜尖峰穩定供電，亦將持續發展儲能設備及再生能源發電量預測技術，協助調度人員規劃多元策略，以維持系統頻率及電壓穩定。

為使民間業者投入共創，台電持續強化電網基礎設施，提供足夠饋線容量，協助民間建置再生能源順利併網，促進裝置容量成長，攜手讓再生能源開發極大化。

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