遭疑疊床架屋 資安院長：各單位相輔相成

近期個資外洩導致的資安事件頻傳，外界質疑政府疊床架屋，光是處理資安議題就有行政院資安會報，還有數位部資安署、新成立的國家資通安全研究院，年中國科會又要啟動資安科技研究中心；對此，資安院長何全德表示，沒有疊床架屋而是相輔相成，資安院是負責資安科技的研發應用，促使四年內落地使用。

數位部下設法人資安院2月10日正式揭牌，惟外界始終對資安院的業務及權責不甚了解，甚至容易和數位部資安署及國科會預計年中啟動的資安科技研究中心搞混。

對此，何全德強調上述單位「沒有疊床架屋」，取而代之是相輔相成、緊密協調。資安院做的是資安科技的研發應用，協助資安工具跟平台的開發，讓機關得以在四年內落地使用；同時會協助各單位做資安的健康檢查，進而掃瞄出漏洞。

至於國科會的資安科技研究中心，何全德說，主要是做前瞻性的研究以及理論性的探討；至於資安署則是負責政策制定，是公權力機關。資安院就是資安署的技術幕僚，協助政府機關做資安技術的研究發展跟開發應用。

何全德舉例，後量子密碼演算法因為屬於理論性、需要研究來大量認證，這就是資安科技研究中心範疇；但接續要怎麼落實，把國家密碼系統依照該標準來重新加以強化，並建立防護力量，就是由資安院來做。他也提出一個概念，資安科技研究中心比較像是POC（概念驗證），而資安院是POS（服務驗證）和POB（商業驗證）。

至於最近的資安事件，何全德說如果是發生在政府機關，窗口就是對資安署，但如果後續需要技術專家協助分析事件原因並溯源，資安院就會協助提供數據或是專業意見給資安署參考，然後由資安署提出改進建議。

「我們比較像是做出實戰的工具，這也會應用到民間。」何全德說，資安院成立後有五大任務，包含資安科技開發還有推廣應用；二是提供公私部門有關資安事件的協助、應變處理還有後面的強化建議；三是進行人才培育；四是推廣全民資安意識；五是促進產學合作。他強調，資安不能只靠政府，使用者也重要，資安院才剛成立，未來會陸續向外界展示計畫及成果。