電價漲不漲？政府的三難

經濟部3月將召開電價審議委員會，工作小組會議將在3月上旬進行，將盤點台電2022年全年營運狀況，若決議電價持續凍漲，台電負債將擴大，最後還是要全民買單。

台電2022年因國際燃料價格大漲吃盡苦頭，因俄羅斯攻打烏克蘭，實際上去年3月就應調整電價，但各國預期戰爭很快結束，因此出現「議而不決」狀況，延至7月召開電價臨時會，電價還是得調漲，不過上半年已出現巨幅虧損，些許調整根本無法補足；加以台電收購氣電共生價格提高，電價調漲的270億，拿去補貼收購電價，竹籃打水一場空。

到2022年9月的審議會中，因7月才剛調整過電價，9月未再提出調整，等於2022年只調整過一次，與亞洲鄰近國家、世界先進國家相比，台灣電價漲幅波動小，因此才會有台電、中油成為能源價格的護城河、防波堤等稱呼，可這兩國營事業卻因此巨幅虧損，不得不讓政府出面解決。

面對巨幅虧損，行政院首先祭出1,500億增資台電，後續還會發行特別股，希望擴大台電資本額，以利於後續舉債；至於累虧則希望透過逐年攤提來解決。但台電未來需面對的不只是2023年可能再虧損2,700億元，還有核四的2,820億元資產需填補，這兩項一加台電就會立刻破產。

電價是否調整，政府有三個選擇，但三個選項都很為難，第一、若電價全數調漲，對通膨無異火上加油，整體民生會更辛苦。第二、若電價只調整產業及民生用電大戶，則讓產業再度承受調漲壓力，最終產業仍會把電價調漲壓力轉移到消費者。第三、電價通通不調漲，代價由台電吸收，但台電承擔巨額虧損，最終還是政府出手，等同全民買單。

平心而論，台灣電價長期低於世界各國，若只靠政府補貼，台灣自身競爭力也會無形中內耗。2050淨零碳排期程已訂出，且去年電價部分調漲後，「以價制量」效果顯著。明智的選擇應放手讓電價上漲，回歸市場機制。