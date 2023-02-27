綠電需求熱 今年價格續看漲

歐盟2023年啟動碳關稅制度，加上國內用電大戶想達到零碳排、RE100（100％再生能源）廠商持續購電，激勵國內綠電價格從去年開始走揚，預估今年綠電價格將續漲。

中租能源營運長理謝明宏表示，綠電去年初價格大概介於5至5.2元，到去年下半年每度已漲到5.5至6元之間，反應市場需求越來越大。謝明宏指出，台電過去幾年躉售費率逐年下滑，預估未來價格趨勢每年仍會固定下調，等調到一個交叉點後，大家就不想賣給台電，會改賣綠電。

觀察台灣綠電去年就已開始轉熱，謝明宏說明，主要是用電大戶購買，或想達到零碳排、RE100（100％再生能源）的廠商購電，或來自採購廠商的壓力，像Apple、Google都要求零組件供應廠商未來需達零碳排，這些都是目前的趨勢主流。

儘管市場有人認為，2026年風力加入綠電後，綠電價格可能往下走，謝明宏表示這是一個可能性，但未來卻有兩個綠電需求大增的因素，一是科技廠商對電需求更高，以國內大型晶圓廠來說，2020年用電占台灣用電量6％，但隨技術增加，預估到2025年占比將達12.5％，用電需求大幅提高。二是歐盟今年10月起開始實施碳關稅制度，所以廠商未來不在台灣買綠電憑證，就要去繳碳關稅，造成短期內綠電需求量暴增。

謝明宏強調，中租控股去年進入售電市場，隨綠電價格逐年升高，對該公司獲利增長是一大利基。去年已經簽約的兩家公司包括中華電信及中華開發金控（凱基銀行），大概未來五年內有42.7億度的綠電。目前中租的綠能量體是台灣最大，預估接下來的一、兩年內仍是市場上最大。另外，中租能源的太陽能廠建置市占已達10％至12％。