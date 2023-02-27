4月電價 擬各類用戶平衡調漲

經濟部近期將召開電價審議委員會會前會，並已要求台電精算各種建議方案，希望在穩定國內經濟、民生用電與物價之間找到合理平衡點。一般預估，每月用電千度或一定度數以下凍漲，商業部分擬小商家凍漲，另工業高壓及超高壓大用戶合理調漲，據悉，各類用戶平衡調漲可能成為重要考量，惟最終仍需電價審議委會決議。

經濟部3月底即將召開電價審議委員會，3月上旬就會召開三到四次工作小組會議，考量國際能源價格仍在高點，煤炭價格仍比過往高出許多，據台電公開資料顯示，至1月底燃煤發電每度4.59元，相較110年平均的每度1.57元大幅題高；燃氣1月底每度發電成本3.91元，較110年的每度1.92元也大幅成長，顯示電價成本壓力仍大。

值得注意的是，1月實際發電燃料總成本397億元，相較去年俄烏戰爭開打前的233億元，燃料支出大增164億元，加上汽電共生、民間購電等因素，光1月台電就虧損321億元，截止1月底台電累積虧損來到2,383億元。

目前台電正等待經濟部注資1,500億增加資本額以調整體質，另特別預算將補貼500億元，用來填補民生用電凍漲的虧損。預估今年能源價格仍處在高點，電價有調整空間。

日前台電代董事長、經濟部次長曾文生受訪表示，台電虧損主因是國際燃料價格大漲，今年燃煤價格開始回檔，較原先高價大概降一半，天然氣、油價也開始下降，但過去的虧損跟現在電價幅度，還有一些距離。

經濟部官員說，工商業界已有反應，若電價要調整必須要有配套措施，希望不只是產業在承擔，民生、商業也應同步跟進。專家學者則認為，電價上漲可抑制用電成長，甚至有節能效果，但整體通膨情勢短時間不會消退，電價仍需大家坐下來好好研議。

經濟部說，台電正在精算相關成本與調整方案，依高壓、特高壓用電等種類來分別計算調整幅度，目前可能會依產業可承擔狀況及穩定物價避免通膨為原則，適度讓電價在範圍內合理調整。

一般預料，一旦調漲會依用電大戶與一般用戶區分，民生1000度、700度、500度以下凍漲，以上則反映成本，是過去曾考量過的腹案；工業及商業用電也會適度合理調漲，但商業小商家及攤販會凍漲，兼顧避免影響物價。