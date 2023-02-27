防疫措施鬆綁、南部節水 3月8新制一次看

2023年即將邁入3月，許多新措施也將上路，其中新冠疫情趨緩，針對2類人停發公費快篩試劑，校園戴口罩規定也即將鬆綁，另外南部缺水情況未解，將啟動新一波限水措施。

《2類人停發快篩試劑》

3月1日起不再提供入境旅客、確診者之密切接觸者免費家用抗原快篩試劑，如有需求可至各通路（如藥局或有販售快篩試劑之超商／零售通路）自行購買。

《校園口罩鬆綁》

3月6日起，教育部配合放寬各級學校校園室內戴口罩規定之防疫政策，實施室內口罩鬆綁措施，惟校園內健康中心或公共運輸工具（如校車、接駁車）內，依規定仍應佩戴口罩。

《疫苗+1接種》

3月6日起至4月30日止，鼓勵今年尚未接種任何一劑新冠疫苗的族群踴躍接種，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，將來規劃讓新冠疫苗固定在每年3、4月例行接種。

《嘉義減壓供水、台南減量供水》

經濟部水情小組決議，3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈。台南地區每月1000度以上的工業用水戶，以節水10%為目標，南部科學園區將採總量管制方式節水10%，一般家戶維持夜間22時至隔日6時的減壓供水措施。

《西濱公路3路段 大貨車限速降至80公里》

台61線八里三交流道-林口交流道(6K-13K)、東華路口-新豐二交流道(16.3K-60.5K)、外埔交流道-十份交流道(101.2K-305.75K)等3路段，3月1日起20噸以上大貨車最高速限調降為時速80公里。

《基市亂丟垃圾罰金加倍》

基隆市環保局配合「乾淨家園」政策，3月1日起針對亂丟垃圾及常見環境污染行為加重裁罰，罰單金額將自2,400元起跳。

《北市擴大學童生理用品補助》

台北市去年補助就讀北市國中的女學生生理用品，每個月可至萊爾富兌換價值200元的衛生棉、棉條或護墊，今年3月起將新增統一及全家便利商店兌換通路，補助對象也擴大至國小5、6年級女學生。

《北市愛心卡可租借YouBike》

台北市交通局指出，3月1日起開放愛心卡點數可支付YouBike租借費用，扣點方式為1點1元，限定北市YouBike場站租借，可於雙北地區場站還車。

（中時新聞網 吳長諭、中時 陳麒全）

※以各相關部會、地方政府公告為準

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