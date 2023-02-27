分析｜老年人的問題 就是台灣的問題

總體指標的分類通常要達到一定規模，才分得出來，也才有意義。1980年代，我們的碩博士每年畢業不過三、四千人，占總人口只有一點點，要估計研究所學歷者的失業率，非常困難，也沒有必要。

但隨著1990年代研究所如雨後春筍的設立，2000年以後研究生如過江之鯽，每年畢業人數已達五、六萬人，這時估研究生學歷失業率就容易了，也有意義了。

同樣，1990年代老年人口占總人口只有8％，去估老年CPI不容易，加以老年家庭裡仍有不少年輕子女同住，老年的消費特徵很容易就被子女的消費特徵給平均掉了，不易準確的估計。但如今老年人口已達410萬，再過兩年，老年人口占比將達20％，這個比重顯示出老年CPI確有必要，主計總處積極任事，進行老年CPI試編，值得肯定。

此外，各部會主管的，凡有老人元素的指標，也有必要一一檢視，已有的應予強化，未有的也需進行研編，例如，高齡族群的生活、就業、所得、薪資、消費、儲蓄，尤其是高齡族群的消費行為、時間運用，也應循調查加以了解。

昔日老年人口不多，對總體影響不大，但今非昔比，如今老年人口已逾400萬，十年後逾600萬，這意思是當前的台灣，「老年人的問題，就是台灣的問題」。

隨著超高齡社會的到來，除了主計總處試編老年CPI，其他部會也應集思廣益，各自檢視具有老年特徵的統計，予以擴充，如此才有利於政府日後施政。