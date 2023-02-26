缺口難補 勞保基金破產恐提早1年

勞動部勞保年改議題再度端上檯面。勞工保險去年保費收支缺口來到386.11億元，已連續第六年收支失衡，更重要的是，這六年累積下來收支缺口高達1,917.58億元，已入帳的1,170億元政府撥補，仍無法完全填補住缺口。

另外，有學者參考最新勞保精算報告指出，去年全年消費者物價指數（CPI）年增率2.95％、基金全年報酬率為-6.67％，數據都比原本假設情況更糟，且早在2022年底勞保潛藏負債已突破12兆，極可能提前一年於2027年破產。

勞動部表示，為確保勞工保險制度穩定運作，從2020年起，已連續四年撥補勞保基金，並逐年提高撥補金額，今年450億元於23日撥款，加上這次疫後特別預算額外挹注300億元，總計撥補金額達1,470億元，未來政府仍會持續透過撥補勞工保險基金及提高撥補金額，保障世世代代勞工皆領得到勞保金。

據了解，歷年來實際收取保險費率低於平衡費率，使得勞保基金提存比率過低，在先天體質不良情況下，又遇上高齡化、少子化等人口結構急速改變。

由於勞保老年年金除了一次給付外，尚有年金型給付「活愈久、領愈多」。據統計，2022年底領取老年年金人數新增12.2萬人、總人數來到159.8萬人，年金給付金額來到3,381億元，而請領一次金的人數來到8.5萬人、金額約為911億元，合計勞保老年給付約4,292.3億元，幾乎等於當年度勞保保費總收入。

「其實2017之前保費收入大於支出，是個假象。」學者指出，精算報告中提到，保險屬於確定給付制，基於財務安全，每一年度所收取保費收入，除了支付當年度給付支出，還需要針對當年度保險年資所產生的「未來退休給付義務」進行提存準備（精算負債）」，這也是勞保基金初期提存比率過低，導致衍生後續的財務風險的最大癥結點。

學者表示，行政院院長陳建仁與勞長許銘春避談檢討制度、年金改革，反而強調將會透過財務撥補來增加基金財源，「這樣的撥補速度，跟不上龐大未提存精算負債的成長速度」。

精算報告中曾建議，為了解套基金用罄的風險，應跳脫傳統思維，評估另立專法、另闢資金來源，將從負債面移轉創造成為資產面，對此，學者則認為，這些透過投資績效創造「利差益」的方式，頂多只能緩解勞保破產的財務壓力，仍無法根本解決勞保制度面問題。

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