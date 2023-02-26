因應超高齡社會 主計總處試編老年CPI

因應超高齡社會到來，主計總處正著手試編老年CPI，以反映老年家庭所面臨的物價壓力，並做為政府施政參考，綜合統計處長蔡鈺泰26日表示，這項老年CPI的試編結果，將在今年內提交國民所得評審會討論，若評估可行且經評審會審議通過，將適時對外發布。

我國65歲以上老年人口於今年元月已升逾410萬人，占比已達17.6％，另依國發會去年最新推估，2025年我國老年人口占比將超過20％，邁入「超高齡社會」，鑑於老年家庭的消費結構不同於一般家庭，其面對的物價壓力也不相同，因此主計總處正著手試編老年CPI。

蔡鈺泰表示，主計總處於1996年曾試編過高齡家庭消費者物價指數（老年CPI），不過，隨後試算，老年CPI與平均CPI差異不大，因此就沒有再編下去了。但近年隨著老年人口愈來愈多，老年CPI的編制確屬必要，因此，主計總處將參考日本、美國這些已發布老年CPI的國家，調整老年CPI的編製方式，以讓老年CPI能準確反映老年家庭所面臨的通膨壓力。

依據1996年試編的資料，老年家庭在居住、醫藥保健這兩項支出比重（權重）分別為39.4％、6.0％，遠高於一般家庭30.8％、3.7％，而依日本目前公布的老年CPI，老年家庭在食物、居住及保健醫療等三項權重，也明顯高於平均水準，顯示食物、房租及醫療支出的漲價對高齡族群影響甚大。

蔡鈺泰表示，主計總處正多方蒐集資料，進行測試，目前仍待確認的是，何謂老年家庭？是經濟戶長65歲以上者為老年家庭？或是戶內有65歲的長者即是老年家庭？因為不同的定義，算出來的結果也有差異，主計總處將參考各國經驗，以確立我們老年CPI的編製方法。

蔡鈺泰說，這項試編結果，將於今年內提交國民所得評審會討論，若編出來的效益理想，經評估也可行，並由評審會審議通過，未來將適時對外發布這項統計。