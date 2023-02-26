2/26前瞻一周》本周國內外財經焦點
國內財經焦點
|3/1（三）
|中央大學台灣經濟發展研究中心發布2月消費者信心指數(CCI)
國發會公布1月景氣燈號
勞動部公布最新無薪假統計
促參司記者會
豐興召開廠盤會議
|3/2（四）
|國產署記者會
法巴人壽新商品上市記者會
Garmin新品記者會
|3/3（五）
|中央銀行公布2月外匯存底
中華經濟研究院發布2月台灣採購經理人指數
國際財經焦點
|2/27（一）
|美國1月耐久財訂單、簽約待過戶成屋銷售
日本去年12月景氣狀況、1月鋼鐵進出口
|2/28（二）
|美國去年12月房價指數、2月消費者信心
日本1月工業生產、零售銷售
法國去年第四季國內生產毛額（GDP）、1月生產者物價指數（PPI）、2月消費者物價指數（CPI）
英國1月房價指數
|3/1（三）
|美國1月營建支出、2月製造業採購經理人指數（PMI）、EIA上周原油庫存、API每周原油狀況
日本2月製造業PMI、汽車銷售
英國2月房價指數
德國2月CPI、製造業PMI
法國2月製造業PMI
|3/2（四）
|美國上周初領失業救濟人數
日本2月消費者信心
|3/3（五）
|美國2月綜合PMI
日本1月勞動力調查、2月CPI、服務業PMI
法國1月工業生產、2月服務業PMI
德國2月服務業PMI
陸港澳焦點
|2/27（一）
|港股理想汽車公布2022年第四季與全年財報
|2/28（二）
|港股蔚來、微博、名創優品公布2022年第四季與全年財報
|3/1（三）
|2月份製造業、非製造業PMI
「金融控股公司關聯交易管理辦法」、「不動產私募投資基金試點備案指引（試行）」上路
港股百威亞太公布2022年第四季與全年財報
|3/2（四）
|港股嗶哩嗶哩公布2022年第四季與全年財報
|3/4（六）
|大陸全國政協開幕
|3/5（日）
|大陸全國人大開幕
台股一周焦點
|2/27（一）
|休市
|2/28（二）
|休市
|3/1（三）
|除權
|三商壽
|3/1（三）
|法說會
|研華、群電、睿生光電、明泰、仲琦
|3/1（三）
|新股買賣
|長佳智能
|3/2（四）
|股東臨時會
|牧東
|3/2（四）
|法說會
|神基、瑞鼎、勤誠
|3/3（五）
|股東臨時會
|德麥、達邦蛋白
|3/3（五）
|法說會
|天鈺
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