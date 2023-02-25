日媒:蔡總統擬8月前訪美 外交部駁斥

日本產經新聞25日報導，總統蔡英文確定了在8月前訪問美國的方向，已為此和美方進行協調。倘若成行，將是她自2019年7月以來首次訪美。

不過，外交部表示，近日若干特定政黨人士、名嘴或媒體報導，總統蔡英文將在近期訪問美國，進行校園公開演說，並揣測各種可能節目規畫等；外交部鄭重澄清，這些說法或報導都屬揣測，且與事實不符。

日本產經新聞的報導發自產經的台北支局長矢板明夫，提到蔡總統將於明年5月卸任，訪美做為蔡政府「外交成果的集大成」之舉，旨在展現台美關係的緊密。由於預料不樂見台美拉近關係的中國大陸將對此強烈反彈，因此台美雙方正研究她訪美的時間點及形式等細節。

（工商 譚淑珍）

總統府副秘書長黃重諺日前參與台美國安高層會談，引起各界聯想是否為總統蔡英文訪美鋪路。外交部今天發布新聞稿表示，近日若干特定政黨人士、名嘴或媒體報導，蔡英文總統將在近期訪問美國，進行校園公開演說，並揣測各種可能節目規畫等。外交部鄭重澄清，這些說法或報導都屬揣測，且與事實不符。

日本媒體《產經新聞》今日引述多位台灣人士消息指出，總統蔡英文可能於今年8月或此前訪美，但因擔心觸怒北京引發強烈不滿與反彈，雙方仍在考慮具體時間與形式。

外交部指出，蔡總統上任後已多次出訪並過境美國，最近一次是在2019年7月率團訪問拉丁美洲友邦，並在去程、返程分別過境美國紐約及丹佛，獲得美方提供高規格禮遇接待，也創下許多良好先例。

外交部強調，安排高層出訪一向是外交部重點工作，如果有總統出訪的具體規畫，總統府及外交部會適時主動對外說明。外交部並呼籲各界勿過度揣測，並應善盡查證的責任。

（中時 楊孟立）