缺蛋的危機 全球難解的課題

雞蛋價格「又」要調漲的傳聞許久，經蛋商公會與蛋農協調後2月12日終拍板定案，國內雞蛋價格每台斤調漲2元，產地價從每台斤40.5元升到42.5元，批發價也從每台斤50元漲到52元，重回去年7月的歷史新高。事實上，不只國內的雞蛋「貴森森」，包括美國、日本等的雞蛋價格近來也都一路往上飆，「蛋蛋的危機」已成了跨國的議題。

禽流感與飼料成本增加 造就美國天價雞蛋

根據美國食品市場研調機構Urner Barry的統計報告指出，以指標性的美國中西部大雞蛋來看，2022年1月的美國中西部大雞蛋的平均批發價格每打約為1.70美元，到了去年12月，每打的價格漲到5.46美元，並創下歷史新高。

而美國勞工統計局的數據顯示，2023年1月美國的雞蛋價格為每打4.80美元，比去年同期的每打1.79美元，上漲了一倍以上。

雞蛋價格飆漲的原因，一般認為是跟禽流感有直接的關係，原本從1月開始的禽流感應該在入夏後疫情就能結束，但沒想到9月捲土重來，導致一整年都籠罩在禽流感的陰霾。根據美國農業部統計，從去年初開始，因高致病性禽流感已撲殺約5,800萬隻家禽，是繼2015年撲殺5,000萬隻後最致命的一次禽流感疫情。

除了禽流感的因素外，Urner Barry還提出了其餘影響雞蛋價格上漲的原因，其中之一就是飼料成本的增加，2022年，玉米和大豆的平均價格約為7.09美元和15.72美元，相較於2021年的5.97美元和13.92美元，分別上漲18.9％和13％。

長時間高居不下的雞蛋價格讓美國國會議員也「凍未條」。路透報導，麻州參議員Elizabeth Warren和加州眾議員Katie Porter去函美國規模最大的幾家雞蛋公司，要求他們提供有關公司高層薪酬、利潤、禽流感影響及是否曾協商雞蛋價格等相關訊息，以釐清雞蛋價格的上漲是因為供應減少的合理反應，還是因為企業在哄抬價格。

日本的「物價優等生」不在

雞蛋在日本向來有「物價優等生」之稱，這回也逃不過禽流感的肆虐。NHK報導，依日本農林水產省的數據顯示，從去年10月發生禽流感以來，已經有多達1,478萬隻雞被撲殺，超過2020年秋季至2021年春季這段期間的987萬隻。

而在經濟部駐大阪辦事處經濟組的亞洲商情報告中，以日本主要盤商JA全農雞蛋的數據，作為雞蛋批發價格參考的東京地區M尺寸雞蛋價格今年2月為每公斤335日圓，較去年2月的平均價格175日圓上漲近一倍，也比1月的平均價格高出55日圓，蛋類批發價格寫下30年來的新高。

這份報告中同時提到，由於俄烏戰爭及日圓貶值等因素，作為雞隻飼料的玉米價格不斷飆升，也是推升雞蛋價格的原因之一。

禍不單行！ 台灣的缺蛋潮

2022年起國際爆發大規模高病原性禽流感疫情造成家禽產業重大經濟損失，台灣也受到波及，根據農委會的統計，從去年起到今年2月，國內高病原性禽流感禽場案例計74例，撲殺家禽數約103萬隻，其中，蛋雞場計15場，撲殺蛋雞數22萬隻。

於此同時，蛋農在農曆春節期間，為了降低營運成本，依往例調配生產量，一方面汰換老雞，同時透過「強制換羽」讓蛋雞休產，減少雞蛋耗損、消耗飼料，導致這段期間雞蛋供應量減少，由於換羽週期約20～60天，所以2月民眾覺得缺蛋，其中一項原因就是農曆春節期間換羽的蛋雞尚未全面復工所致。

還有一個原因，就是因為國際原物料價格不斷上漲，帶動飼料成本的節節攀升。農委會表示，過去兩年飼料成本歷經新冠肺炎導致的船運成本提高，以及俄烏戰爭導致的玉米等穀物價格上漲等兩波上漲，蛋雞的飼料成本從2021年1月的每公斤13元，上漲到今年1月的17.3元，漲幅約54.5％，而雞飼料的成本占蛋雞約7成，生產成本提高，農民生產意願降低，這也是蛋價上漲的原因之一。

玉米是飼料雞的最主要熱能食物，玉米價格上漲，雞飼料就上漲，雞蛋價格自然高升。玉米示意圖。圖／美聯社

玉米期貨價格大漲逾7成 雞農飼料成本承壓

一般而言，玉米是飼料雞的最主要熱能食物，雞農的做法多是先將玉米穀粒磨碎後，再餵飼雞隻。而飼料玉米約占家禽畜飼糧的60％至75％，主要目的即供應雞隻能量，若雞農欲再增加雞隻營養品，則再添加其他飼料原料，例如大豆粕與魚粉等，期提升飼糧蛋白質的營養品質，無奈大豆與魚粉的報價也是「漲」聲不斷。

玉米期貨在新冠疫情之前，從歷史報價看，從2014年7月至2020年9月，大多在323美分／蒲式耳，至436美分／蒲式耳區間游走，而從疫情甫始的2020年1月約391.5美分，迄2023年2月22日約680美分／蒲式耳計算，短短3年的價格，報價大幅飆高逾7成，使雞農營運成本直線上升，自然直、間接反映到蛋的價格。

事實上，玉米期貨價格還一度在去年4月與5月間，二度飆破800美分／蒲式耳，與歷史天價2012年1月創下的820美分／蒲式耳僅咫尺之遙。

或許投資人對玉米期貨的價差沒什麼概念，簡單的計算，如果一名交易者在玉米期貨的合約上予完成一輪交易，而價差賺了10美分／蒲式耳的話，那麼這名交易者的獲利約500美元，折合新台幣約1.5萬元。顯示疫情前後購入玉米飼料的成本大幅飆高，價差不可以道里計。

目前美國是全球最大的玉米生產國，市占率約4成，顯示玉米大漲對美國農業挹注的能量不宜小覷，但相對使中下游的盤商及雞農營成本承壓。

「補蛋」找外援 何時恢復正常要等等

目前每日雞蛋供應量約11萬2,000箱（一箱200顆），預估每日消費量缺口約在50萬顆至80萬顆之間，在因應短期需求方面，農委會將以專案進口的方式，在3月底前從澳洲等地專案進口500萬顆雞蛋，並透過「進口補足加工、加工釋出消費」的方式向加工業者調度雞蛋，以及強化冷鏈庫存調節機制，透過各地蛋商及運銷業者加強橫向調度補足各大通路，也希望業者能夠分時段供貨，滿足民眾的需求。

在提高蛋農生產意願方面，政府從飼料成本著手，行政院穩定物價小組2月16日決議，有關大宗物資降稅措施，包含免徵進口「黃小玉（黃豆、小麥、玉米）」5%的營業稅，從原訂3月底到期的時限繼續延長至少一季，並研議大宗飼料原料5%營業稅減免措施延長，降低生產成本，提高蛋農增產意願。

至於如何補足先前因禽流感遭撲殺的雞隻，農委會說明，已在去年進口6萬隻種雞，今年會再增加30萬隻種雞，每週約可提供49萬隻雛雞給蛋中雞場，以補數量的不足。同時農委會預計3月啟動獎勵機制，全力協助種雞場、蛋中雞場及蛋雞場增養及復養，以穩定整體產銷秩序，為未來一年雞蛋供應無虞做準備。

而為了降低極端氣候及禽流感的威脅影響，農委會希望透過長期的規劃，將目前國內的傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水簾環控禽舍，做好禽流感防疫工作，所需經費已編列在「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」中。

目前國內有約8成的禽舍皆為傳統開放式，距離達成目標顯然還有很長的一條路要走。

蛋荒概念股：蛋價上漲 受惠廠商出列

一般認為，蛋價上漲受惠最多者，並非終端的蛋農或蛋商，而是中游的飼料廠，包括大成（1210）、卜蜂（1215）、台榮（1220）、泰山（1218）、統一（1216）、福壽（1219）、福懋油（1225）、興泰（1235）等，多少雨露均霑，但從近期股價表現上，又以飼料占營收比最重的大成股，無論波段或短多急行軍，令人眼睛為之一亮。

據了解，國內的蛋價在新冠疫情期間，從2021年12月開始不斷往上飆高，直至2022年5月的產地報價係一台斤突破新台幣40元大關，從此每台斤40元成基本盤，迄2023年2月22日的每台斤產地價約42.5元，每台斤批發價更報52元，直逼2022年7月間創下的歷史天價區水準。

此外，國內部分雞農廠三不五時傳來禽流感，影響雞隻的健康，加上主要飼料玉米價格居高不下，顯示短中期的蛋價，真的是回不去了。

另外，蛋價居高不下，對台股的相關食品族群有利嗎？成為投資人關注焦點。據投資專家陳唯泰在部落格「老摸跟蛙董的面面」撰文分析，蛋價上漲的主要受惠廠商似以飼料廠為核心，並點名大成（1210）、卜蜂（1215）、台榮（1220）、泰山（1218）、統一（1216）、福壽（1219）、福懋油（1225）、興泰（1235）等國內8家飼料廠值得追蹤。

另方面，國內觀光餐飲的成本，也因玉米等相關大宗物資報價居高不下，使今年農曆年後包括八方雲集（2753）、漢來美食（1268）等連鎖餐飲店多見漲價風潮，加上政策面普發現金6千元刺激消費，使短期從蛋價衍生的相關通膨受惠概念股，反而是美食族群如王品（2727）、瓦城（2729）、豆府（2752）、六角（2732）、八方雲集等多頭漲勢，令人刮目相看。

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