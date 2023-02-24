從蛋價到電價 陳建仁揭穩物價關鍵下一步

行政院長陳建仁24日赴立法院報告施政方針並備詢，不少立委質詢關注物價、電價、雞蛋等議題。陳建仁指出，1月消費者物價指數CPI年增率（通膨率）升到3.04％，雖然相較歐美或是亞洲鄰近地區，狀況相對穩定，但仍需要努力，最主要的還是在食物部分，會請農委會繼續努力，讓物價得到控制。

行政院16日曾召開定物價小組會議，國發會主委龔明鑫24日出席立法院備詢時指出，重點有三項，第一是「蛋價」要讓民眾可以買到合理價；第二是「大宗物資減稅措施是否延長」，目前仍待陳院長做最終裁示。（行政院副院長鄭文燦已指示要延長）；第三則是例行性的物價變動監控。

陳建仁在會中指出，物價上漲是因為全球通膨的關係跟物資供應鏈所造成的，相對於歐美或是亞洲鄰近地區，我國物價上漲的狀況相對穩定，但仍然看到今年1月消費者物價指數CPI年增率（通膨率）升到3.04％，仍需要努力。

主計總處主計長朱澤民指出，2022年全年消費者物價指數食物類漲幅5.66％，非食物類僅2.06％，而食物類涉及大宗物資降稅，會給黃、小、玉優惠。農委會主委陳吉仲也說，今年黃小玉期貨高點已過，現在穩定回穩，若今年原物料大宗物資沒有回漲，國內就會回穩。

陳建仁指出，「我們會妥善加以監控，最主要的關鍵還是在食物的部分」，會請農委會在食物增產繼續努力，讓物價得到很好控制。

在缺蛋問題上，陳吉仲表示，目前短缺數量約有50～80萬顆，因為需求增加，產量應該也要上來，但受到禽流感跟氣候因素產量反而掉下來，月底會從國外調貨，而今天也盡量在通路補齊，目標讓「蛋農有錢賺、消費者買得到」。他也說，已經有編列30多億做200場家禽場基礎設施改善，並且對消費者沒有及時買到道歉。

此外，在電價部分，陳建仁表示，電價是否上漲由電費審議會會來決定，但是決定過程穩定民生物價是重要考量，一定會兼顧民生物價，但是要經過謹慎推算，三月才會決定。

經濟部長王美花則說，烏俄戰爭讓國際燃料成本，包含燃煤、天然氣等都大幅上漲，雖然最近有回落，但經濟部會責成台電考量相關燃料成本結構，電價審議委員會會針對各項因素來審議。

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